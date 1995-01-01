Контейнер для пленки Lomography Tin Film Container 35 mm
Код товара : УТ-00073785
Артикул : Z35MM
890 ₽
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Описание
Оригинальный жестяной контейнер для 35-мм пленки. Более прочный, удобный и экологичный по сравнению с контейнерами из пластика, а какой винтажный внешний вид! Для любителей необычных штучек в стиле ретро.
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