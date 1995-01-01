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Контейнер для пленки Lomography Tin Film Container 35 mm

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073785 Артикул : Z35MM

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Оригинальный жестяной контейнер для 35-мм пленки. Более прочный, удобный и экологичный по сравнению с контейнерами из пластика, а какой винтажный внешний вид! Для любителей необычных штучек в стиле ретро. Задать вопрос 890 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Оригинальный жестяной контейнер для 35-мм пленки. Более прочный, удобный и экологичный по сравнению с контейнерами из пластика, а какой винтажный внешний вид! Для любителей необычных штучек в стиле ретро.

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