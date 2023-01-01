3 пленки 135 формата c эффектом Redscale, фотографии в красно-оранжево-желтой цветовой гамме. Данный эффект в теории можно получить практически на любой цветной негативной пленке, установив ее на катушку подложкой вверх, однако эта процедура достаточно трудоемкая. В случае с Lomography Redscale, все уже сделали за вас, заряжайте как обычно. Широкий динамический диапазон: пленку можно экспонировать в диапазоне от ISO 50 до ISO 200. Проявка осуществляется по обычному цветному процессу C-41.