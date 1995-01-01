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Фотопленка Lomography Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.

  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
  • Redscale XR 50-200 ISO, 135/36, 3 шт.
Код товара:УТ-00056727
Артикул:f136xr3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

3 пленки 135 формата c эффектом Redscale, фотографии в красно-оранжево-желтой цветовой гамме. Данный эффект в теории можно получить практически на любой цветной негативной пленке, установив ее на катушку подложкой вверх, однако эта процедура достаточно трудоемкая. В случае с Lomography Redscale все уже сделали за вас, заряжайте как обычно. Широкий динамический диапазон: пленку можно экспонировать в диапазоне от ISO 50 до ISO 200. Проявка осуществляется по обычному цветному процессу C-41.