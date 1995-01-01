Фотопленка Lomography Redscale XR 120, ISO 50-200

<



















>















Код товара: УТ-00083055 Артикул: F1120XR Код товара: УТ-00083055 Артикул: F1120XR Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Чувствительность ISO 200 Формат пленки 120 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Чувствительность ISO 200 Формат пленки 120 Описание Негативная цветная пленка 120 формата, отличается необычной цветопередачей с сильным сдвигом в красно-оранжевый диапазон. Окрасьте свои фотографии в яркие оттенки красного, оранжевого, жёлтого и даже холодного синего - экспериментируйте с расширенным диапазоном ISO, чтобы получить разные результаты с помощью Lomography Redscale XR 120 ISO 50–200. Расширенный стандарт ISO 50-200 для яркого разнообразия

Зернистость зависит от рейтинга ISO

Делайте снимки в теплых тонах, иногда используйте бирюзовый

Отлично подходит для тепла на снимках в пасмурный день Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.