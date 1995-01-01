Фотопленка Lomography Redscale XR 120, ISO 50-200
Код товара:УТ-00083055
Артикул:F1120XR
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиC-41
Тип пленкиНегативная цветная
Чувствительность ISO200
Формат пленки120
Описание
Негативная цветная пленка 120 формата, отличается необычной цветопередачей с сильным сдвигом в красно-оранжевый диапазон. Окрасьте свои фотографии в яркие оттенки красного, оранжевого, жёлтого и даже холодного синего - экспериментируйте с расширенным диапазоном ISO, чтобы получить разные результаты с помощью Lomography Redscale XR 120 ISO 50–200.
- Расширенный стандарт ISO 50-200 для яркого разнообразия
- Зернистость зависит от рейтинга ISO
- Делайте снимки в теплых тонах, иногда используйте бирюзовый
- Отлично подходит для тепла на снимках в пасмурный день