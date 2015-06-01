Описание

В комплект Lomography Monochrome Duet B&W Starter Kit входит 2 черно-белые пленки по 36 кадров: Lady Grey B&W 35 mm ISO 400 и Earl Grey B&W 35 mm ISO 100. Пленки поставляются в уникальных жестяных контейнерах с логотипом Lomo, также в подарок идет брелок с миниатюрной камерой LC-A или Diana.

Пленки отличаются не только светочувствительностью, но и характером:

Lady Grey B&W 35 mm ISO 400 – высокочувствительная монохромная пленка с широким динамическим диапазоном, мягким контрастом и превосходной разрешающей способностью. Отличный выбор для съемки со слабой освещенностью, а также для ситуаций, когда требуется создать «мягкое», спокойное настроение снимка.

Earl Grey B&W 35 mm ISO 100 – наоборот, пленка с высокой контрастностью, создающая яркие, выразительные изображения с глубокими тенями и резко очерченными контурами. Требует большого количества света, при использовании в помещениях рекомендуется использовать накамерную вспышку или студийный импульсный свет.

Обе пленки проявляются по ручному процессу D-76 – это значит, вы можете сделать это своими руками. Нужен лишь проявочный бачок и несложный набор фотохимии (проявитель и фиксаж).

Винтажные жестяные контейнеры для пленки ценны сами по себе – вы можете использовать их и после того, как отснимете эти катушки. Они прочные, удобные в использовании и экологичные: никакого пластика.

Lomography Monochrome Duet B&W Starter Kit может стать прекрасным подарком для начинающего фотографа, экспериментирующего с фотопленкой. Или вы можете сделать этот подарок самому себе – в конце концов, себя тоже нужно иногда баловать.