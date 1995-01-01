Фотопленка Lomography LomoChrome Purple Pétillant 35 mm ISO 100–400
Код товара : УТ-00065885
Артикул : F436LC21
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Описание
LomoChrome Purple XR 100-400 - негативная цветная фотопленка с сильным сюрреалистическим сдвигом в сторону фиолетового цвета (см. примеры). Эффект отдаленно напоминает тот, который дает цветная инфракрасная пленка (типа снятой с производства Kodak Aerochrome). Использование цветных светофильтров (желтого, оранжевого, красного, зеленого) позволяет еще более разнообразить цветопередачу – экспериментируйте! Пленка также характеризуется высокой цветовой насыщенностью, мелким зерном и высокой разрешающей способностью. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C-41.