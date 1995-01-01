Главная страница Материалы Фотопленка Lomography Фотопленка Lomography LomoChrome Purple Pétillant 35 mm ISO 100–400

Фотопленка Lomography LomoChrome Purple Pétillant 35 mm ISO 100–400

0 0 отзывов Код товара : УТ-00065885 Артикул : F436LC21

<









>





Все характеристики LomoChrome Purple XR 100-400 - негативная цветная фотопленка с сильным сюрреалистическим сдвигом в сторону фиолетового цвета (см. примеры). Эффект отдаленно напоминает тот, который дает цветная инфракрасная пленка (типа снятой с производства Kodak Aerochrome). Использование цветных светофильтров (желтого, оранжевого, красного, зеленого) позволяет еще более разнообразить цветопередачу – экспериментируйте! Пленка также характеризуется высокой цветовой насыщенностью, мелким зерном и высокой разрешающей способностью. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C-41. Задать вопрос 1 750 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Характеристики Характеристики Процесс проявки C-41

Описание LomoChrome Purple XR 100-400 - негативная цветная фотопленка с сильным сюрреалистическим сдвигом в сторону фиолетового цвета (см. примеры). Эффект отдаленно напоминает тот, который дает цветная инфракрасная пленка (типа снятой с производства Kodak Aerochrome). Использование цветных светофильтров (желтого, оранжевого, красного, зеленого) позволяет еще более разнообразить цветопередачу – экспериментируйте! Пленка также характеризуется высокой цветовой насыщенностью, мелким зерном и высокой разрешающей способностью. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C-41.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.