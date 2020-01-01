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Фотопленка Lomography LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра

  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
Код товара:УТ-00081635
Артикул:F410LC21

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

LomoChrome Purple XR 100-400 - негативная цветная фотопленка с сильным сюрреалистическим сдвигом в сторону фиолетового цвета. Номинальная светочувствительность пленки составляет ISO 400/27°, но она также интересно реагирует на переэкспонирование до 2 ступеней (EI ISO 100/21°): зеленые тона при этом сдвигаются от фиолетового в сторону темно-синего, индиго.

Сдвиг цветов: голубой превращается в зеленый, зеленый - в фиолетовый, розовый - в желтый. При этом красный цвет и телесные тона не сдвигаются для достижения уникального психоделического эффекта.

Пленка также характеризуется высокой цветовой насыщенностью, мелким зерном и высокой разрешающей способностью. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C-41.

  • Формат: 110
  • Тип пленки: цветной негатив
  • ISO: 100 - 400
  • DX кодировка: нет
  • Процесс проявки: C41
  • Кассета на 24 кадра