LomoChrome Purple XR 100-400 - негативная цветная фотопленка с сильным сюрреалистическим сдвигом в сторону фиолетового цвета. Номинальная светочувствительность пленки составляет ISO 400/27°, но она также интересно реагирует на переэкспонирование до 2 ступеней (EI ISO 100/21°): зеленые тона при этом сдвигаются от фиолетового в сторону темно-синего, индиго.

Сдвиг цветов: голубой превращается в зеленый, зеленый - в фиолетовый, розовый - в желтый. При этом красный цвет и телесные тона не сдвигаются для достижения уникального психоделического эффекта.

Пленка также характеризуется высокой цветовой насыщенностью, мелким зерном и высокой разрешающей способностью. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C-41.