Фотопленка Lomography LomoChrome Purple 110 ISO 100-400, 24 кадра
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Характеристики
Описание
LomoChrome Purple XR 100-400 - негативная цветная фотопленка с сильным сюрреалистическим сдвигом в сторону фиолетового цвета. Номинальная светочувствительность пленки составляет ISO 400/27°, но она также интересно реагирует на переэкспонирование до 2 ступеней (EI ISO 100/21°): зеленые тона при этом сдвигаются от фиолетового в сторону темно-синего, индиго.
Сдвиг цветов: голубой превращается в зеленый, зеленый - в фиолетовый, розовый - в желтый. При этом красный цвет и телесные тона не сдвигаются для достижения уникального психоделического эффекта.
Пленка также характеризуется высокой цветовой насыщенностью, мелким зерном и высокой разрешающей способностью. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C-41.
- Формат: 110
- Тип пленки: цветной негатив
- ISO: 100 - 400
- DX кодировка: нет
- Процесс проявки: C41
- Кассета на 24 кадра