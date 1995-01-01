Описание

Новая фотоплёнка LomoChrome Metropolis имеет сниженную насыщенность цветов, повышенную контрастность и лёгкий сдвиг в сине-зелёную гамму. Как показывает практика, все жанры фотографии неплохо выглядят на этой плёнке, но в особенности нам кажутся самыми интересными уличные сюжеты и, пожалуй, портреты. Эта фотоплёнка - первая новая эмульсия от компании Lomography за последние 5 лет: до этого была выпущена очень популярная псевдо-инфракрасная LomoChrome Purple, а вслед за ней - ныне снятая с производства LomoChrome Turquoise, которая тоже давала интересный шифт оттенков.

Расширенный диапазон ISO 100-400 единиц позволяет снимать LomoChrome Metropolis в разных условиях освещённости с разным значением ISO и экспериментировать с этим.

В катушке 36 кадров. Проявка по процессу С-41. Чувствительность ISO от 100 до 400 единиц