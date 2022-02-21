Фотопленка Lomography LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
Код товара:УТ-00081634
Артикул:F210MPOLIS21
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиC-41
Тип пленкиНегативная цветная
Чувствительность ISO400
Формат пленки110
Количество кадров24
Описание
LomoChrome Metropolis – экспериментальная пленка с высоким контрастом, приглушенными тонами и очень насыщенными цветами в красно-оранжевой части спектра. Благодаря крупному зерну Metropolis отчасти напоминает старую кинопленку. Интересный выбор для творческой портретной и уличной съемки. Может экспонироваться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400. Кассета 110 формата – для фотоаппарата Lomography Lomomatic 110 и всех остальных камер 110 формата. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C41.
- Формат: 110
- Тип пленки: цветной негатив
- ISO: 100 - 400
- DX кодировка: нет
- Процесс проявки: C41
- Кассета на 24 кадра