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Фотопленка Lomography LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра

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Код товара: УТ-00081634 Артикул: F210MPOLIS21 Код товара: УТ-00081634 Артикул: F210MPOLIS21 Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Чувствительность ISO 400 Формат пленки 110 Количество кадров 24 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Чувствительность ISO 400 Формат пленки 110 Количество кадров 24 Описание LomoChrome Metropolis – экспериментальная пленка с высоким контрастом, приглушенными тонами и очень насыщенными цветами в красно-оранжевой части спектра. Благодаря крупному зерну Metropolis отчасти напоминает старую кинопленку. Интересный выбор для творческой портретной и уличной съемки. Может экспонироваться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400. Кассета 110 формата – для фотоаппарата Lomography Lomomatic 110 и всех остальных камер 110 формата. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C41. Формат: 110

Тип пленки: цветной негатив

ISO: 100 - 400

DX кодировка: нет

Процесс проявки: C41

Кассета на 24 кадра Видео Наш обзор

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