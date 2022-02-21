Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотопленка Lomography LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра

  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
  • LomoChrome Metropolis 110 ISO 100-400, 24 кадра
Код товара:УТ-00081634
Артикул:F210MPOLIS21

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

LomoChrome Metropolis – экспериментальная пленка с высоким контрастом, приглушенными тонами и очень насыщенными цветами в красно-оранжевой части спектра. Благодаря крупному зерну Metropolis отчасти напоминает старую кинопленку. Интересный выбор для творческой портретной и уличной съемки. Может экспонироваться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400. Кассета 110 формата – для фотоаппарата Lomography Lomomatic 110 и всех остальных камер 110 формата. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C41.

  • Формат: 110
  • Тип пленки: цветной негатив
  • ISO: 100 - 400
  • DX кодировка: нет
  • Процесс проявки: C41
  • Кассета на 24 кадра