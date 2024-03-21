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Фотопленка Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров

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Код товара: УТ-00081633 Артикул: F436COLOR23 Код товара: УТ-00081633 Артикул: F436COLOR23 Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Чувствительность ISO 400 Формат пленки 135 Количество кадров 36 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Чувствительность ISO 400 Формат пленки 135 Количество кадров 36 Описание Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed – специальная версия пленки Color ’92. К ностальгическим аналоговым цветам 90-х теперь добавились желто-оранжевые оттенки, как поцелуй от теплого летнего солнца. Отличный вариант для использования под открытым небом, но и не только – экспериментируйте. Пленка обладает умеренным контрастом, широким тональным диапазоном и достаточно мелким (для ISO 400) зерном. Стандартная 35-мм катушка на 36 кадров. Формат: 135 (35 мм)

Тип пленки: цветной негатив

ISO: 400

DX кодировка: нет

Процесс проявки: C41

36 кадров в катушке Видео Наш обзор

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