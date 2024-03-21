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Фотопленка Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров

  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
  • Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
Код товара:УТ-00081633
Артикул:F436COLOR23

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed – специальная версия пленки Color ’92. К ностальгическим аналоговым цветам 90-х теперь добавились желто-оранжевые оттенки, как поцелуй от теплого летнего солнца. Отличный вариант для использования под открытым небом, но и не только – экспериментируйте. Пленка обладает умеренным контрастом, широким тональным диапазоном и достаточно мелким (для ISO 400) зерном. Стандартная 35-мм катушка на 36 кадров.

  • Формат: 135 (35 мм)
  • Тип пленки: цветной негатив
  • ISO: 400
  • DX кодировка: нет
  • Процесс проявки: C41
  • 36 кадров в катушке