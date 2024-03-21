Фотопленка Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 135, ISO 400, 36 кадров
Код товара:УТ-00081633
Артикул:F436COLOR23
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиC-41
Тип пленкиНегативная цветная
Чувствительность ISO400
Формат пленки135
Количество кадров36
Описание
Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed – специальная версия пленки Color ’92. К ностальгическим аналоговым цветам 90-х теперь добавились желто-оранжевые оттенки, как поцелуй от теплого летнего солнца. Отличный вариант для использования под открытым небом, но и не только – экспериментируйте. Пленка обладает умеренным контрастом, широким тональным диапазоном и достаточно мелким (для ISO 400) зерном. Стандартная 35-мм катушка на 36 кадров.
- Формат: 135 (35 мм)
- Тип пленки: цветной негатив
- ISO: 400
- DX кодировка: нет
- Процесс проявки: C41
- 36 кадров в катушке