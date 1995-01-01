Фотопленка Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 110, ISO 400, 24 кадра
Код товара:УТ-00081636
Артикул:F410COLOR23
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиC-41
Тип пленкиНегативная цветная
Чувствительность ISO400
Формат пленки110
Количество кадров24
Описание
Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed – специальная версия пленки Color ’92. К ностальгическим аналоговым цветам 90-х теперь добавились желто-оранжевые оттенки, как поцелуй от теплого летнего солнца. Отличный вариант для использования под открытым небом, но и не только – экспериментируйте. Пленка обладает умеренным контрастом, широким тональным диапазоном и достаточно мелким (для ISO 400) зерном. Кассета 110 формата – для фотоаппарата Lomography Lomomatic 110 и винтажных камер 110 формата.
- Формат: 110
- Тип пленки: цветной негатив
- ISO: 400
- DX кодировка: нет
- Процесс проявки: C41
- Кассета на 24 кадра