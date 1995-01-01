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Фотопленка Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed 110, ISO 400, 24 кадра

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Код товара: УТ-00081636 Артикул: F410COLOR23 Код товара: УТ-00081636 Артикул: F410COLOR23 Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Чувствительность ISO 400 Формат пленки 110 Количество кадров 24 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки C-41 Тип пленки Негативная цветная Чувствительность ISO 400 Формат пленки 110 Количество кадров 24 Описание Lomography Lomochrome Color ’92 Sun-kissed – специальная версия пленки Color ’92. К ностальгическим аналоговым цветам 90-х теперь добавились желто-оранжевые оттенки, как поцелуй от теплого летнего солнца. Отличный вариант для использования под открытым небом, но и не только – экспериментируйте. Пленка обладает умеренным контрастом, широким тональным диапазоном и достаточно мелким (для ISO 400) зерном. Кассета 110 формата – для фотоаппарата Lomography Lomomatic 110 и винтажных камер 110 формата. Формат: 110

Тип пленки: цветной негатив

ISO: 400

DX кодировка: нет

Процесс проявки: C41

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