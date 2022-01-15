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Фотопленка Lomography Lomochrome Color ’92 ISO 400, 36 кадров

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072806 Артикул : F436COLOR

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Цветная негативная пленка с «ностальгической» цветопередачей. Яркие красные, глубокие синие, мягкие пастельные тона. Зерно достаточно крупное, что нормально для высокочувствительной пленки. Пленка хорошо подходит как для ломо-камер, так и для фотоаппаратов других производителей. Стандартная катушка на 36 кадров, DX кодировка отсутствует. Задать вопрос 1 890 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Цветная негативная пленка с «ностальгической» цветопередачей. Яркие красные, глубокие синие, мягкие пастельные тона. Зерно достаточно крупное, что нормально для высокочувствительной пленки. Пленка хорошо подходит как для ломо-камер, так и для фотоаппаратов других производителей. Стандартная катушка на 36 кадров, DX кодировка отсутствует.

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