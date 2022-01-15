Фотопленка Lomography Lomochrome Color ’92 ISO 400, 36 кадров
Код товара : УТ-00072806
Артикул : F436COLOR
1 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Цветная негативная пленка с «ностальгической» цветопередачей. Яркие красные, глубокие синие, мягкие пастельные тона. Зерно достаточно крупное, что нормально для высокочувствительной пленки. Пленка хорошо подходит как для ломо-камер, так и для фотоаппаратов других производителей. Стандартная катушка на 36 кадров, DX кодировка отсутствует.
Видео
Наш обзор
Похожие товары
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.