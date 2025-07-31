Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотопленка Lomography Lomochrome Classicolor 200 135/36

  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
  • Lomochrome Classicolor 200 135/36
Код товара:УТ-00091591
Артикул:F236CLASSICOLOR

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Цветная негативная фотопленка Lomochrome Classicolor 200 появилась в 2025 году. Новая эмульсия обеспечивает естественную цветопередачу с небольшим уклоном в теплые тона. Цвет кожи передается точно и приятно для портретной съемки, красные тона очень насыщенные, «энергичные», в то время как зеленые и синие передаются очень чисто и четко. Зернистость умеренная, а светочувствительность ISO 200 позволяет успешно снимать как в солнечную, так и в пасмурную погоду.

Пленка поставляется в кассетах 135 формата, DX код присутствует. Проявляется по стандартному автоматическому процессу С-41.