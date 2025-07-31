Цветная негативная фотопленка Lomochrome Classicolor 200 появилась в 2025 году. Новая эмульсия обеспечивает естественную цветопередачу с небольшим уклоном в теплые тона. Цвет кожи передается точно и приятно для портретной съемки, красные тона очень насыщенные, «энергичные», в то время как зеленые и синие передаются очень чисто и четко. Зернистость умеренная, а светочувствительность ISO 200 позволяет успешно снимать как в солнечную, так и в пасмурную погоду.