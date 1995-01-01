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Фотопленка Lomography Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра

  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
  • Lobster Redscale 110 ISO 200, 24 кадра
Код товара:УТ-00077338
Артикул:F410RS1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Негативная цветная пленка 110 формата, 24 снимка в кассете. Lobster Redscale отличается необычной цветопередачей с сильным сдвигом в красно-оранжевый диапазон. Это так называемый «редскейл» эффект, когда цветную пленку заряжают в кассету обратной стороной, подложкой кверху. Зернистость ярко выраженная, особенно при увеличении. Светочувствительность средняя – 200 единиц. Кассеты 110 формата не требуют обратной перемотки и позволяют даже менять пленку в камере, не досняв ее до конца (вы потеряете 1 кадр). DX кодировка отсутствует.

С цветами можно дополнительно поэкспериментировать: если экспонировать как ISO 400, вы получите глубокие рубиново-красные оттенки, а при экспонировании как ISO 100 – бледно-желтые тона.

Пленка подходит как для камер Lomo (Lomomatic 110, Diana Baby, Fisheye Baby), так и для всех винтажных камер 110 формата, начиная с Kodak Pocket Instamatic.