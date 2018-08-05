Фотопленка Lomography Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
Код товара:00000053342
Артикул:F4120BW3
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиD-76
Тип пленкиНегативная черно-белая
Чувствительность ISO400
Формат пленки120
Описание
Добавьте нотку изысканности и утонченности вашим снимкам с этой очаровательной черно-белой пленкой.
- Эта леди действительно разбирается в серых тонах.
- Средняя светочувствительность ISO 400
- Панхроматическая эмульсия с мелким зерном
- Широкий динамический диапазон с мягкими тональными переходами
- Низкий контраст позволяет лучше передать детали при сложном освещении
- Отлично подходит для детализированных портретов и элегантной архитектурной съемки
- Проявка по стандартному ручному процессу D76 – в лаборатории или на дому
- Выгодное предложение: 3 кассеты в комплекте