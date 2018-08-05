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Фотопленка Lomography Lady Grey 400/120 mm 3 pcs

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Код товара: 00000053342 Артикул: F4120BW3 Код товара: 00000053342 Артикул: F4120BW3 Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Чувствительность ISO 400 Формат пленки 120 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Чувствительность ISO 400 Формат пленки 120 Описание Добавьте нотку изысканности и утонченности вашим снимкам с этой очаровательной черно-белой пленкой. Эта леди действительно разбирается в серых тонах.

Средняя светочувствительность ISO 400

Панхроматическая эмульсия с мелким зерном

Широкий динамический диапазон с мягкими тональными переходами

Низкий контраст позволяет лучше передать детали при сложном освещении

Отлично подходит для детализированных портретов и элегантной архитектурной съемки

Проявка по стандартному ручному процессу D76 – в лаборатории или на дому

Выгодное предложение: 3 кассеты в комплекте Видео Наш обзор

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