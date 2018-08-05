Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотопленка Lomography Lady Grey 400/120 mm 3 pcs

  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
  • Lady Grey 400/120 mm 3 pcs
Код товара:00000053342
Артикул:F4120BW3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Добавьте нотку изысканности и утонченности вашим снимкам с этой очаровательной черно-белой пленкой.

  • Эта леди действительно разбирается в серых тонах.
  • Средняя светочувствительность ISO 400
  • Панхроматическая эмульсия с мелким зерном
  • Широкий динамический диапазон с мягкими тональными переходами
  • Низкий контраст позволяет лучше передать детали при сложном освещении
  • Отлично подходит для детализированных портретов и элегантной архитектурной съемки
  • Проявка по стандартному ручному процессу D76 – в лаборатории или на дому
  • Выгодное предложение: 3 кассеты в комплекте