Фотопленка Lomography Earl Grey 100/36 3-pack (уцененный)
Код товара:УТ-00085812
Артикул:F136BW3 (у)
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиD-76
Тип пленкиНегативная черно-белая
Чувствительность ISO100
Формат пленки135
Количество кадров36
Описание
Добавьте оригинальности и контраста своим снимкам с помощью этой величественной черно-белой пленки.
Возьмите с собой в поездку для достижения наилучших результатов.
Низкая светочувствительность ISO 100.
Панхроматическая эмульсия с мелким зерном.
Высокая плотность и динамический диапазон.
Отлично подходит для ярких портретов и ярких фотографий на открытом воздухе.
- Размер пленки: 35 мм
- Тип пленки: Черно-белая негативная
- ISO: 100
- DX-код: Нет
- Процесс: черно-белый
- Количество кадров: 36