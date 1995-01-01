Фотопленка Lomography Earl Grey 100/36 3-pack (уцененный)

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Код товара: УТ-00085812 Артикул: F136BW3 (у) Код товара: УТ-00085812 Артикул: F136BW3 (у) Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Чувствительность ISO 100 Формат пленки 135 Количество кадров 36 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Чувствительность ISO 100 Формат пленки 135 Количество кадров 36 Описание Добавьте оригинальности и контраста своим снимкам с помощью этой величественной черно-белой пленки.

Возьмите с собой в поездку для достижения наилучших результатов.

Низкая светочувствительность ISO 100.

Панхроматическая эмульсия с мелким зерном.

Высокая плотность и динамический диапазон.

Отлично подходит для ярких портретов и ярких фотографий на открытом воздухе. Размер пленки: 35 мм

Тип пленки: Черно-белая негативная

ISO: 100

DX-код: Нет

Процесс: черно-белый

Количество кадров: 36 Видео Наш обзор

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