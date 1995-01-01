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Фотопленка Lomography Earl Grey 100/36 3-pack (уцененный)

  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
  • Earl Grey 100/36 3-pack
Код товара:УТ-00085812
Артикул:F136BW3 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Добавьте оригинальности и контраста своим снимкам с помощью этой величественной черно-белой пленки.
Возьмите с собой в поездку для достижения наилучших результатов.
Низкая светочувствительность ISO 100.
Панхроматическая эмульсия с мелким зерном.
Высокая плотность и динамический диапазон.
Отлично подходит для ярких портретов и ярких фотографий на открытом воздухе.

  • Размер пленки: 35 мм
  • Тип пленки: Черно-белая негативная
  • ISO: 100
  • DX-код: Нет
  • Процесс: черно-белый
  • Количество кадров: 36