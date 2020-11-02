Негативная цветная пленка 110 формата, 24 снимка в кассете. Характеризуется насыщенным цветом, хорошей передачей тонов кожи и крупным зерном. Светочувствительность средняя – 200 единиц. Кассеты 110 формата не требуют обратной перемотки и позволяют даже менять пленку в камере, не досняв ее до конца (вы потеряете 1 кадр). Стандартная проявка по процессу C41. DX кодировка отсутствует.

Пленка подходит как для камер Lomo (Lomomatic 110, Diana Baby, Fisheye Baby), так и для всех винтажных камер 110 формата, начиная с Kodak Pocket Instamatic.