Фотопленка Lomography Color Tiger 110 ISO 200, 24 кадра
Код товара:УТ-00077530
Артикул:F110C1
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиC-41
Тип пленкиНегативная цветная
Чувствительность ISO200
Формат пленки110
Количество кадров24
Описание
Негативная цветная пленка 110 формата, 24 снимка в кассете. Характеризуется насыщенным цветом, хорошей передачей тонов кожи и крупным зерном. Светочувствительность средняя – 200 единиц. Кассеты 110 формата не требуют обратной перемотки и позволяют даже менять пленку в камере, не досняв ее до конца (вы потеряете 1 кадр). Стандартная проявка по процессу C41. DX кодировка отсутствует.
Пленка подходит как для камер Lomo (Lomomatic 110, Diana Baby, Fisheye Baby), так и для всех винтажных камер 110 формата, начиная с Kodak Pocket Instamatic.