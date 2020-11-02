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Фотопленка Lomography Color Tiger 110 ISO 200, 24 кадра

  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
  • Color Tiger 110 ISO 200, 1 кассета, 24 кадра
Код товара:УТ-00077530
Артикул:F110C1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Негативная цветная пленка 110 формата, 24 снимка в кассете. Характеризуется насыщенным цветом, хорошей передачей тонов кожи и крупным зерном. Светочувствительность средняя – 200 единиц. Кассеты 110 формата не требуют обратной перемотки и позволяют даже менять пленку в камере, не досняв ее до конца (вы потеряете 1 кадр). Стандартная проявка по процессу C41. DX кодировка отсутствует.

Пленка подходит как для камер Lomo (Lomomatic 110, Diana Baby, Fisheye Baby), так и для всех винтажных камер 110 формата, начиная с Kodak Pocket Instamatic.