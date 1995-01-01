Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотопленка Lomography B&W Potsdam Kino, 100/36

  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
  • B&W Potsdam Kino, 100/36
Код товара:УТ-00058309
Артикул:f136bwcine

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Остановите самые значимые моменты жизни в оттенках серого с помощью этой мощной и поэтической пленки. Вдохновленные новым немецким кинематографом, охватившим Европу в 1960-х годах, фотопленки Lomography серии Kino изготовлены из рулонов кинопленки, произведенной легендарной немецкой компанией, которая с начала 1900-х годов меняла облик мирового кинематографа. Первоначально используемые для создания мрачных монохромных фильмов, великолепные черно-белые тона придают вневременной эффект каждому кадру.

  • Панхроматическая эмульсия с мелким зерном
  • Высокая плотность, широкий тональный диапазон
  • Высокий контраст
  • Идеально подходит для пейзажей и портретов

Пленка Potsdam Kino идеально подходит для солнечного дня и сцен, которые требуют внимания к деталям. Проявляется по классическому процессу D-76 (как в лаборатории, так и на дому). В катушке 36 кадров, DX кодировка отсутствует.