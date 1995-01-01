Остановите самые значимые моменты жизни в оттенках серого с помощью этой мощной и поэтической пленки. Вдохновленные новым немецким кинематографом, охватившим Европу в 1960-х годах, фотопленки Lomography серии Kino изготовлены из рулонов кинопленки, произведенной легендарной немецкой компанией, которая с начала 1900-х годов меняла облик мирового кинематографа. Первоначально используемые для создания мрачных монохромных фильмов, великолепные черно-белые тона придают вневременной эффект каждому кадру.

Панхроматическая эмульсия с мелким зерном

Высокая плотность, широкий тональный диапазон

Высокий контраст

Идеально подходит для пейзажей и портретов