Фотопленка Lomography B&W Potsdam Kino, 100/36
Код товара : УТ-00058309
Артикул : f136bwcine
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Тип пленки
Негативная черно-белая
Описание
Остановите самые значимые моменты жизни в оттенках серого с помощью этого мощного и поэтического кинофильма.
Вдохновленные новым немецким кинематографом, охватившим Европу в 1960-х годах, фотопленки Lomography Potsdam Kino 100/36 BW изготовлены из рулонов кинопленки, произведенной легендарной немецкой компанией, которая с начала 1900-х годов меняет облик мирового кинематографа. Первоначально используемые для создания мрачных монохромных фильмов, великолепные черно-белые тона придают вечный эффект кинематографическим сценам.
Классическая аналоговая эстетика для изображений в оттенках серого: кинофотопленка Potsdam идеально подходит для солнечного дня и сцен, где требуется внимание к деталям. Обладая классической мелкозернистой структурой и тонким контрастом, эта мощная и поэтичная пленка является действительно выдающейся.
Кинофотопленка Lomo Potstdam имеет чувствительность ISO 100 единиц и проявляется по классическому процессу D-76 для черно-белых пленок. В катушке 36 кадров.