Фотопленка Lomography B&W Potsdam Kino, 100/36
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Характеристики
Описание
Остановите самые значимые моменты жизни в оттенках серого с помощью этой мощной и поэтической пленки. Вдохновленные новым немецким кинематографом, охватившим Европу в 1960-х годах, фотопленки Lomography серии Kino изготовлены из рулонов кинопленки, произведенной легендарной немецкой компанией, которая с начала 1900-х годов меняла облик мирового кинематографа. Первоначально используемые для создания мрачных монохромных фильмов, великолепные черно-белые тона придают вневременной эффект каждому кадру.
- Панхроматическая эмульсия с мелким зерном
- Высокая плотность, широкий тональный диапазон
- Высокий контраст
- Идеально подходит для пейзажей и портретов
Пленка Potsdam Kino идеально подходит для солнечного дня и сцен, которые требуют внимания к деталям. Проявляется по классическому процессу D-76 (как в лаборатории, так и на дому). В катушке 36 кадров, DX кодировка отсутствует.