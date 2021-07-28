Фотопленка Lomography B&W Orca 110 ISO 100 представляет собой высококачественную негативную черно-белую пленку, предназначенную для использования с фотоаппаратом Lomography Lomomatic 110 и винтажными камерами 110 формата.

Благодаря широкому тональному диапазону и умеренному контрасту, эта пленка обеспечивает яркие и насыщенные изображения. Зернистость пленки небольшая, что гарантирует высокую резкость снимков.

Фотопленка заряжена в кассету на 24 снимка, что позволяет снимать в течение длительного времени без необходимости перезарядки. Проявочный процесс стандартный ручной – D-76.

Светочувствительность ISO составляет 100, что делает пленку подходящей для съемки в различных условиях освещения.

Формат пленки – 110, что позволяет использовать ее с различными моделями фотоаппаратов и камер.

Дополнительная информация:

- Процесс проявки: D-76

- DX кодировка отсутствует

Выбирая фотопленку Lomography B&W Orca 110 ISO 100, вы получаете высококачественные черно-белые снимки, которые сохранят все детали и нюансы ваших моментов.