Фотопленка Lomography B&W Orca 110 ISO 100, 24 кадра
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Характеристики
Описание
Фотопленка Lomography B&W Orca 110 ISO 100 представляет собой высококачественную негативную черно-белую пленку, предназначенную для использования с фотоаппаратом Lomography Lomomatic 110 и винтажными камерами 110 формата.
Благодаря широкому тональному диапазону и умеренному контрасту, эта пленка обеспечивает яркие и насыщенные изображения. Зернистость пленки небольшая, что гарантирует высокую резкость снимков.
Фотопленка заряжена в кассету на 24 снимка, что позволяет снимать в течение длительного времени без необходимости перезарядки. Проявочный процесс стандартный ручной – D-76.
Светочувствительность ISO составляет 100, что делает пленку подходящей для съемки в различных условиях освещения.
Формат пленки – 110, что позволяет использовать ее с различными моделями фотоаппаратов и камер.
Дополнительная информация:
- Процесс проявки: D-76
- DX кодировка отсутствует
Выбирая фотопленку Lomography B&W Orca 110 ISO 100, вы получаете высококачественные черно-белые снимки, которые сохранят все детали и нюансы ваших моментов.