Превратите обычное в необычное с помощью этого фантастического трио фотопленок LomoChrome. Каждая эмульсия уникальна, обеспечивает захватывающие, творческие аналоговые изображения. Откройте для себя смелые цветовые переходы, ностальгические оттенки и великолепную зернистость пленки – без необходимости использовать искусственные фильтры!

LomoChrome Color ’92 Sun-kissed 110 ISO 400

Эта пленка передает суть блаженства летнего золотого часа с ностальгическим зернистым очарованием. Благодаря завораживающим теплым желтым и оранжевым тонам, она идеально подходит как для сияющих портретов, так и для живописных пейзажей.

LomoChrome Metropolis 110 ISO 100–400

Эта динамичная пленка, мастерски меняющая цвет, сочетает приглушенные тона и яркий контраст. Она невероятно универсальна благодаря расширенному диапазону ISO 100–400, что позволяет исследовать как яркие участки, так и насыщенные тени. В тени можно получить глубокие и темные оттенки, а на солнце – приглушенные и мечтательные.

LomoChrome Purple 110 ISO 100–400

Эта пленка – настоящий мастер цветовых аберраций, деликатно сочетающий в себе специальные химические соединения с тончайшими фотореактивными кристаллами галогенида серебра, создавая тона, которые то расцветают, то бледнеют. Наблюдайте, как она превращает ваш мир в смесь изысканных землистых красных, свежих сливовых и бархатистых фиолетовых оттенков.

Характеристики