Фотопленка Lomography 400/36 Colorneg 3-pack - это высококачественная негативная цветная пленка, разработанная для получения ярких и насыщенных изображений.

Упаковка из 3 пленок формата 35 мм, что позволяет вам сделать 36 кадров.

Светочувствительность пленки составляет ISO 400, что обеспечивает высокую чувствительность к свету и позволяет получать четкие и яркие изображения даже при слабом освещении.

Процесс проявки пленки - С-41, что гарантирует высокое качество и стабильность результатов.

Выбирая фотопленку Lomography 400/36 Colorneg 3-pack, вы получаете высококачественные фотографии, которые сохранят ваши воспоминания на долгие годы.