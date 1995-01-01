Фотопленка Lomography 400/36 Colorneg 3-pack
Код товара:00000040365
Артикул:F436C3
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиC-41
Тип пленкиНегативная цветная
Страна производстваКитай
Чувствительность ISO400
Формат пленки135
Количество кадров36
Описание
Фотопленка Lomography 400/36 Colorneg 3-pack - это высококачественная негативная цветная пленка, разработанная для получения ярких и насыщенных изображений.
Упаковка из 3 пленок формата 35 мм, что позволяет вам сделать 36 кадров.
Светочувствительность пленки составляет ISO 400, что обеспечивает высокую чувствительность к свету и позволяет получать четкие и яркие изображения даже при слабом освещении.
Процесс проявки пленки - С-41, что гарантирует высокое качество и стабильность результатов.
Выбирая фотопленку Lomography 400/36 Colorneg 3-pack, вы получаете высококачественные фотографии, которые сохранят ваши воспоминания на долгие годы.