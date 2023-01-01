Фотопленка Lomography 400/36 Colorneg 3-pack
Код товара : 00000040365
Артикул : F436C3
5 890 ₽
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Светочувствительность
400
Страна производства
Китай
Тип пленки
Негативная цветная
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Упаковка из 3 35-мм цветных пленок, ISO 400.