Фотопленка Lomography LomoChrome Turquoise XR 100-400, 36 кадров
Код товара : УТ-00007811
Артикул : F136tq1
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Описание
Негативная фотопленка с необычными цветами, выпущенная после успеха LomoChrome Purple. Lomography Turquoise ("бирюза") обеспечивает уникальные тона со смещением в сторону зеленого и голубого. Светлые тона приобретают различные оттенки синего, обычные зеленые превращаются в глубокие изумрудные, а синие - в золотые. Пленка имеет номинальную светочувствительность ISO 400/27°, но может переэкспонироваться на 1-2 ступени (до EI ISO 100/21°), что немного изменяет цвета.
Проявляется по стандартному автоматическому процессу C-41. Стандартная катушка 135 формата, 36 кадров.