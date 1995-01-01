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Фотопленка Lomography LomoChrome Turquoise XR 100-400, 36 кадров

0 0 отзывов Код товара : УТ-00007811 Артикул : F136tq1



Негативная фотопленка с необычными цветами, выпущенная после успеха LomoChrome Purple. Lomography Turquoise ("бирюза") обеспечивает уникальные тона со смещением в сторону зеленого и голубого. Светлые тона приобретают различные оттенки синего, обычные зеленые превращаются в глубокие изумрудные, а синие - в золотые. Пленка имеет номинальную светочувствительность ISO 400/27°, но может переэкспонироваться на 1-2 ступени (до EI ISO 100/21°), что немного изменяет цвета. Задать вопрос 1 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Негативная фотопленка с необычными цветами, выпущенная после успеха LomoChrome Purple. Lomography Turquoise ("бирюза") обеспечивает уникальные тона со смещением в сторону зеленого и голубого. Светлые тона приобретают различные оттенки синего, обычные зеленые превращаются в глубокие изумрудные, а синие - в золотые. Пленка имеет номинальную светочувствительность ISO 400/27°, но может переэкспонироваться на 1-2 ступени (до EI ISO 100/21°), что немного изменяет цвета. Проявляется по стандартному автоматическому процессу C-41. Стандартная катушка 135 формата, 36 кадров.

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