Фотопленка Lomography 100/36 Colorneg 3-pack
Код товара : 00000040383
Артикул : F3361
4 590 ₽
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Описание
Упаковка из 3 цветных 35-мм пленок, ISO 100. Пленка Lomography Color Negative отличается интересной цветопередачей с высокой цветовой насыщенностью, высоким контрастом и мелким зерном (см. примеры снимков). Хорошо подходит для съемки на улице в ясные солнечные дни. DX кодировка присутствует, проявка по стандартному процессу C-41.