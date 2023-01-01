Упаковка из 3 цветных 35-мм пленок, ISO 100. Пленка Lomography Color Negative отличается интересной цветопередачей с высокой цветовой насыщенностью, высоким контрастом и мелким зерном (см. примеры снимков). Хорошо подходит для съемки на улице в ясные солнечные дни. DX кодировка присутствует, проявка по стандартному процессу C-41.