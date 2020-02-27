Фотопленка Lomography 100/36 Colorneg 3-pack представляет собой упаковку из трех цветных 35-мм пленок с высокой светочувствительностью ISO 100 и количеством кадров 36.

Особенностью данной пленки является ее интересная цветопередача с высокой цветовой насыщенностью и высоким контрастом. Это делает снимки яркими и живыми, а также позволяет передать все нюансы и оттенки окружающего мира.

Мелкое зерно, которое присутствует на снимках, сделанных на этой пленке, придает им особую эстетику и делает их более профессиональными.

Пленка Lomography Color Negative подходит для съемки на улице в ясные солнечные дни, а также для использования в любых других условиях, где требуется высокая светочувствительность.

Формат пленки - тип 135 (узкая), что позволяет использовать ее с различными камерами и объективами.

В одной упаковке содержится три пленки, что позволяет экспериментировать с разными стилями и техниками съемки.

Проявка пленки осуществляется по стандартному процессу C-41, что делает ее использование простым и удобным.

Выбирая фотопленку Lomography 100/36 Colorneg 3-pack, вы получаете высококачественные снимки, которые сохранят все краски и детали окружающего мира.