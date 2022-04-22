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Фотоаппарат Lomography LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris

  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
  • LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Paris
Код товара:УТ-00077521
Артикул:LA121PARIS
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Сверхширокоугольный объектив 21mm f/10 позволяет вместить в кадр гораздо больше: широкие панорамы, групповые портреты, селфи с рук. Диафрагма и выдержка (1/100 с) не изменяются, что позволяет сосредоточиться на творчестве. Рекомендуем использовать 35-мм пленку с высокой светочувствительностью: ISO 200, ISO 400 и выше. При съемке ночью можно использовать выдержку от руки (Bulb) для рисования светом.

Насадка «Калейдоскоп» создает совершенно уникальные изображения с «эффектом трипа». Насадка Splitzer позволяет закрывать от экспонирования часть кадра для наложения изображений при съемке с мультиэкспозицией. При установке макролинзы минимальная дистанция фокусировки снижается до всего 20 см. Инновационный выдвижной держатель для 4 цветных фильтров позволяет снимать с цветными вспышками.

Камера работает от 1 батарейки типа АА (не входит в комплект).