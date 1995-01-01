Фотоаппарат Lomography LomoApparat 21mm Wide-angle Camera Neubau Edition
Код товара : УТ-00072785
Артикул : LA121EDT
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Описание
Сверхширокоугольный объектив 21mm f/10 позволяет вместить в кадр гораздо больше: широкие панорамы, групповые портреты, селфи с рук. Диафрагма и выдержка (1/100 с) не изменяются, что позволяет сосредоточиться на творчестве. Рекомендуем использовать 35-мм пленку с высокой светочувствительностью: ISO 200, ISO 400 и выше. При съемке ночью можно использовать выдержку от руки (Bulb) для рисования светом.
Насадка «Калейдоскоп» создает совершенно уникальные изображения с «эффектом трипа». Насадка Splitzer позволяет закрывать от экспонирования часть кадра для наложения изображений при съемке с мультиэкспозицией. При установке макролинзы минимальная дистанция фокусировки снижается до всего 20 см. Инновационный выдвижной держатель для 4 цветных фильтров позволяет снимать с цветными вспышками.
Выпуск Neubau Edition посвящен району Вены под названием Нойбау – популярному месту у художников, дизайнеров и других людей творчества. Там же находится и штаб-квартира Ломографического общества.
Характеристики
- Формат пленки: 135
- Объектив: 21mm f/10
- Диафрагма: фиксированная
- Выдержка: 1/100 (N) или длительная от руки (B)
- Мультиэкспозиция: есть
- Штативное гнездо 1/4": есть
- Гнездо для спускового тросика: нет
- Питание: 1 батарейки типа АА (необходима для зарядки вспышки)