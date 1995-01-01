Устройство для работы с картами памяти CFexpress Type B, оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 2х2. Этот интерфейс обеспечивает ключевое достоинство устройства: высокую скорость передачи данных, которая достигает до 1700 МБ/с. Лёгкий и компактный дизайн, металлическая поверхность устройства износоустойчива и делает его не только прочным, но и стильным.

Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.

Характеристики: