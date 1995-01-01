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Карт-ридер Lexar Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B

  • Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
  • Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
  • Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
  • Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
  • Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
  • Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
  • Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
  • Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
  • Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
Код товара:УТ-00071211
Артикул:LRW550U

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Устройство для работы с картами памяти CFexpress Type B, оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 2х2. Этот интерфейс обеспечивает ключевое достоинство устройства: высокую скорость передачи данных, которая достигает до 1700 МБ/с. Лёгкий и компактный дизайн, металлическая поверхность устройства износоустойчива и делает его не только прочным, но и стильным.

Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.

Характеристики:

  • Совместимость: CFexpress Type B
  • Скорость передачи: до 1700 МБ/с
  • Интерфейс: USB Type-C
  • Размеры: 98,4 x 64,85 x 8,20 мм
  • Рабочая Температура: от 0 °C до 40 °C
  • Вес: 130 г