Карт-ридер Lexar Professional, USB 3.2 gen.2x2, CFexpress Type B
Код товара:УТ-00071211
Артикул:LRW550U
Товар не найден
Характеристики
Чтение карт памятиCFexpress Type B
Описание
Устройство для работы с картами памяти CFexpress Type B, оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 2х2. Этот интерфейс обеспечивает ключевое достоинство устройства: высокую скорость передачи данных, которая достигает до 1700 МБ/с. Лёгкий и компактный дизайн, металлическая поверхность устройства износоустойчива и делает его не только прочным, но и стильным.
Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.
Характеристики:
- Совместимость: CFexpress Type B
- Скорость передачи: до 1700 МБ/с
- Интерфейс: USB Type-C
- Размеры: 98,4 x 64,85 x 8,20 мм
- Рабочая Температура: от 0 °C до 40 °C
- Вес: 130 г