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Карт-ридер Lexar Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C

  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
Код товара:УТ-00095893
Артикул:LRW510U

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Разработанный для использования с картами CFexpress Type B, карт-ридер Lexar CFexpress Type B USB-C обеспечивает скорость 10 Гбит/с для плавного рабочего процесса от съемки до постобработки. Благодаря встроенному кабелю USB Type-C это компактное устройство можно подключить ко многим компьютерам и другим рабочим устройствам с поддержкой USB-C для дополнительной гибкости и портативности в работе.

Используя скорость USB 3.2 gen 2, карт-ридер Lexar CFexpress Type B USB-C обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет быстро передавать высококачественные изображения и видео 8K RAW, обеспечивая плавный рабочий процесс от начала до конца. Благодаря компактной конструкции Lexar CFexpress Type B USB-C можно взять с собой в путешествие для продолжения рабочего процесса в дороге.

Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.

Характеристики:

  • Совместимость: CFexpress Type B
  • Скорость передачи: до 10 Гбит/с
  • Интерфейс: USB Type-C
  • Размеры: 2 x 11 x 16 см
  • Вес: 75 г.