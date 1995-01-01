Карт-ридер Lexar Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type B, USB-C
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Характеристики
Описание
Разработанный для использования с картами CFexpress Type B, карт-ридер Lexar CFexpress Type B USB-C обеспечивает скорость 10 Гбит/с для плавного рабочего процесса от съемки до постобработки. Благодаря встроенному кабелю USB Type-C это компактное устройство можно подключить ко многим компьютерам и другим рабочим устройствам с поддержкой USB-C для дополнительной гибкости и портативности в работе.
Используя скорость USB 3.2 gen 2, карт-ридер Lexar CFexpress Type B USB-C обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет быстро передавать высококачественные изображения и видео 8K RAW, обеспечивая плавный рабочий процесс от начала до конца. Благодаря компактной конструкции Lexar CFexpress Type B USB-C можно взять с собой в путешествие для продолжения рабочего процесса в дороге.
Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.
Характеристики:
- Совместимость: CFexpress Type B
- Скорость передачи: до 10 Гбит/с
- Интерфейс: USB Type-C
- Размеры: 2 x 11 x 16 см
- Вес: 75 г.