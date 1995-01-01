Разработанный для использования с картами CFexpress Type B, карт-ридер Lexar CFexpress Type B USB-C обеспечивает скорость 10 Гбит/с для плавного рабочего процесса от съемки до постобработки. Благодаря встроенному кабелю USB Type-C это компактное устройство можно подключить ко многим компьютерам и другим рабочим устройствам с поддержкой USB-C для дополнительной гибкости и портативности в работе.

Используя скорость USB 3.2 gen 2, карт-ридер Lexar CFexpress Type B USB-C обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет быстро передавать высококачественные изображения и видео 8K RAW, обеспечивая плавный рабочий процесс от начала до конца. Благодаря компактной конструкции Lexar CFexpress Type B USB-C можно взять с собой в путешествие для продолжения рабочего процесса в дороге.

Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.

Характеристики: