Высокоскоростной карт-ридер Lexar Professional – это именно то, что нужно для скоростных карт памяти форматов CFexpress Type B и SD UHS-II. Благодаря поддержке USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) максимальная скорость считывания достигает 1050 Мбайт/с (с картами CFexpress). Даже самые тяжелые файлы, такие как видео в 6К или 8К, включая форматы ProRes и RAW, будут выгружаться за считанные минуты. Более того, возможна параллельная выгрузка с обоих слотов, что будет особенно удобно, если, к примеру, вы используете в камере 2 карты памяти для разных форматов файлов.

В комплекте с карт-ридером для вашего удобства идет сразу 2 кабеля: USB-A и USB-C. Какое бы устройство вы ни использовали – рабочую станцию, моноблок или ноутбук, – он будет совместим со всеми. Благодаря небольшим размерам его удобно брать с собой в путешествие или на выездную съемку в городе.

Характеристики

Модель: RW520

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2

Производительность: ​До 1050 MB/s 1 с CFexpress Type B До 312 MB/s 1 (UHS-II), до 205 MB/s (UHS-I) для карт SD

Рабочая температура: 0°C до 40°C

Температура хранения: -25°C до 85°C

Размеры: 98 х 60 х 22 мм

Вес: 128 г

Поддерживаемые системы: MacOS 10.8+ Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP

Комплектация: Карт-ридер Кабель USB Type-C / Type-С Кабель USB Type-A / Type-C



1. Результаты могут варьироваться в зависимости от конфигурации системы и скорости карты.