Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кард-ридер Lexar USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD

  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
  • USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
Код товара:УТ-00092133
Артикул:LRW520U

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Высокоскоростной карт-ридер Lexar Professional – это именно то, что нужно для скоростных карт памяти форматов CFexpress Type B и SD UHS-II. Благодаря поддержке USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) максимальная скорость считывания достигает 1050 Мбайт/с (с картами CFexpress). Даже самые тяжелые файлы, такие как видео в 6К или 8К, включая форматы ProRes и RAW, будут выгружаться за считанные минуты. Более того, возможна параллельная выгрузка с обоих слотов, что будет особенно удобно, если, к примеру, вы используете в камере 2 карты памяти для разных форматов файлов.

В комплекте с карт-ридером для вашего удобства идет сразу 2 кабеля: USB-A и USB-C. Какое бы устройство вы ни использовали – рабочую станцию, моноблок или ноутбук, – он будет совместим со всеми. Благодаря небольшим размерам его удобно брать с собой в путешествие или на выездную съемку в городе.

Характеристики

  • Модель: RW520
  • Интерфейс: USB 3.2 Gen 2
  • Производительность:
    • ​До 1050 MB/s1 с CFexpress Type B
    • До 312 MB/s1 (UHS-II), до 205 MB/s (UHS-I) для карт SD
  • Рабочая температура: 0°C до 40°C
  • Температура хранения: -25°C до 85°C
  • Размеры: 98 х 60 х 22 мм
  • Вес: 128 г
  • Поддерживаемые системы:
    • MacOS 10.8+
    • Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP
  • Комплектация:
    • Карт-ридер
    • Кабель USB Type-C / Type-С
    • Кабель USB Type-A / Type-C
1. Результаты могут варьироваться в зависимости от конфигурации системы и скорости карты.