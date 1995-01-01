Кард-ридер Lexar USB 3.2 Gen 2 Professional, CFexpress Type B / SD
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Характеристики
Описание
Высокоскоростной карт-ридер Lexar Professional – это именно то, что нужно для скоростных карт памяти форматов CFexpress Type B и SD UHS-II. Благодаря поддержке USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) максимальная скорость считывания достигает 1050 Мбайт/с (с картами CFexpress). Даже самые тяжелые файлы, такие как видео в 6К или 8К, включая форматы ProRes и RAW, будут выгружаться за считанные минуты. Более того, возможна параллельная выгрузка с обоих слотов, что будет особенно удобно, если, к примеру, вы используете в камере 2 карты памяти для разных форматов файлов.
В комплекте с карт-ридером для вашего удобства идет сразу 2 кабеля: USB-A и USB-C. Какое бы устройство вы ни использовали – рабочую станцию, моноблок или ноутбук, – он будет совместим со всеми. Благодаря небольшим размерам его удобно брать с собой в путешествие или на выездную съемку в городе.
Характеристики
- Модель: RW520
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 2
- Производительность:
- До 1050 MB/s1 с CFexpress Type B
- До 312 MB/s1 (UHS-II), до 205 MB/s (UHS-I) для карт SD
- Рабочая температура: 0°C до 40°C
- Температура хранения: -25°C до 85°C
- Размеры: 98 х 60 х 22 мм
- Вес: 128 г
- Поддерживаемые системы:
- MacOS 10.8+
- Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP
- Комплектация:
- Карт-ридер
- Кабель USB Type-C / Type-С
- Кабель USB Type-A / Type-C