Устройство для работы с картами памяти, рассчитано на карты CFexpress Type A и SD, позволяет переносить на компьютер данные с двух сменных носителей одновременно или копировать данные с карты на карту. Оснащено интерфейсом USB Type-C, поддерживает UHS-II. Карт-ридер обратно совместим с носителями, поддерживающими UHS-I.

Обеспечивает высокую скорость передачу данных до 900 Мб/с (карты памяти CFexpress типа A). Лёгкий и компактный дизайн, металлическая поверхность устройства износоустойчива и делает его не только прочным, но и стильным.

Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.

Характеристики: