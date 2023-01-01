Карт-ридер Lexar Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type A / SD
Код товара : УТ-00071210
Артикул : LRW530U
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Гарантия 1 год
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Описание
Устройство для работы с картами памяти, рассчитано на карты CFexpress Type A и SD, позволяет переносить на компьютер данные с двух сменных носителей одновременно или копировать данные с карты на карту. Оснащено интерфейсом USB Type-C, поддерживает UHS-II. Карт-ридер обратно совместим с носителями, поддерживающими UHS-I.
Обеспечивает высокую скорость передачу данных до 900 Мб/с (карты памяти CFexpress типа A). Лёгкий и компактный дизайн, металлическая поверхность устройства износоустойчива и делает его не только прочным, но и стильным.
Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.
Характеристики:
- Совместимость: CFexpress Type A, SD, SDHC, SDXC
- Скорость передачи: до 900 МБ/с (CFexpress тип A) / до 312 МБ/с (UHS-II)
- Интерфейс: USB Type-C
- Размеры: 59,98 x 98,0 x 19,08 мм
- Рабочая Температура: от 0 °C до 40 °C
- Вес: 77 г