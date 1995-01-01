Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Карт-ридер Lexar Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type A / SD

  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type A / SD
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type A / SD
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type A / SD
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type A / SD
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type A / SD
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type A / SD
  • Professional, USB 3.2 gen.2, CFexpress Type A / SD
Код товара:УТ-00071210
Артикул:LRW530U

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Устройство для работы с картами памяти, рассчитано на карты CFexpress Type A и SD, позволяет переносить на компьютер данные с двух сменных носителей одновременно или копировать данные с карты на карту. Оснащено интерфейсом USB Type-C, поддерживает UHS-II. Карт-ридер обратно совместим с носителями, поддерживающими UHS-I.

Обеспечивает высокую скорость передачу данных до 900 Мб/с (карты памяти CFexpress типа A). Лёгкий и компактный дизайн, металлическая поверхность устройства износоустойчива и делает его не только прочным, но и стильным.

Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.

Характеристики:

  • Совместимость: CFexpress Type A, SD, SDHC, SDXC
  • Скорость передачи: до 900 МБ/с (CFexpress тип A) / до 312 МБ/с (UHS-II)
  • Интерфейс: USB Type-C
  • Размеры: 59,98 x 98,0 x 19,08 мм
  • Рабочая Температура: от 0 °C до 40 °C
  • Вес: 77 г