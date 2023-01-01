Карт-ридер Lexar Multi-Card 2-in-1, USB 3.1 gen.1 (SD/MicroSD UHS-I/II)
Код товара : УТ-00071208
Артикул : LRW450UB
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Устройство для работы с картами памяти, рассчитано на карты SD и microSD, позволяет переносить на компьютер данные с двух сменных носителей одновременно или копировать данные с карты на карту. Оснащено интерфейсом USB 3.1, поддерживает UHS-II. Карт-ридер обратно совместим с портами USB 2.0 и носителями, поддерживающими UHS-I.
Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.
Характеристики:
- Совместимость: SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC
- Скорость передачи: до 312 МБ/с (UHS-II) / до 170 МБ/с (UHS-I)
- Интерфейс: USB 3.1 Gen 1
- Размеры: 38,2 x 63,9 x 15,3 мм
- Рабочая Температура: от 0 °C до 40 °C
- Вес: 15,8 г