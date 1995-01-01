Устройство для работы с картами памяти, рассчитано на карты SD и microSD, позволяет переносить на компьютер данные с двух сменных носителей одновременно или копировать данные с карты на карту. Оснащено интерфейсом USB 3.1, поддерживает UHS-II. Карт-ридер обратно совместим с портами USB 2.0 и носителями, поддерживающими UHS-I.

Все продукты Lexar проходят множественные испытания в лаборатории качества, оснащенной более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы гарантировать заявленную производительность, совместимость, надёжность и долговечность.

Характеристики: