Описание

Бинокль Levenhuk Travel 8x40 станет вашим надежным помощником на охоте и рыбалке, в походе и путешествии по диким местам. Изучать окрестности и следить за интересующими целями можно на увеличении 8 крат. Одно из преимуществ модели – широкое поле зрения: это прекрасная возможность наблюдать за движущимися объектами. Оптический прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе и готов к испытаниям в суровых условиях.

В основе оптической схемы Levenhuk Travel 8x40 лежат призмы Porro, материалом оптики послужило стекло BK-7. Оптические поверхности полностью просветлены, в силу чего картинка получается ясной, контрастной и сбалансированной. Сфокусироваться на объекте очень просто – за наведение на резкость обоих объективов отвечает барабан центральной фокусировки. Предусмотрена возможность подстраивать диоптрии и складывать наглазники для наблюдений в очках.

Бинокль оснащен гнездом для установки на стандартные штативы (адаптер приобретается дополнительно).