Бинокль Levenhuk Travel 8x40
Код товара : УТ-00060949
Артикул : 79572
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.900
Характеристики
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Диаметр линз, мм
40
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
5
Угол поля зрения
8.1°
Описание
Бинокль Levenhuk Travel 8x40 станет вашим надежным помощником на охоте и рыбалке, в походе и путешествии по диким местам. Изучать окрестности и следить за интересующими целями можно на увеличении 8 крат. Одно из преимуществ модели – широкое поле зрения: это прекрасная возможность наблюдать за движущимися объектами. Оптический прибор выполнен в прочном алюминиевом корпусе и готов к испытаниям в суровых условиях.
В основе оптической схемы Levenhuk Travel 8x40 лежат призмы Porro, материалом оптики послужило стекло BK-7. Оптические поверхности полностью просветлены, в силу чего картинка получается ясной, контрастной и сбалансированной. Сфокусироваться на объекте очень просто – за наведение на резкость обоих объективов отвечает барабан центральной фокусировки. Предусмотрена возможность подстраивать диоптрии и складывать наглазники для наблюдений в очках.
Бинокль оснащен гнездом для установки на стандартные штативы (адаптер приобретается дополнительно).