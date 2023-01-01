Описание

Бинокль Levenhuk Travel 8x21 – сверхкомпактный и легкий туристический бинокль для всей семьи. Его можно захватить с собой в лес и на прогулку по парку, на спортивную арену или в зоопарк – прибор не обременит в дороге и всегда будет под рукой. Одно из преимуществ модели – малая дистанция ближнего фокуса, которая составляет всего 2 метра. Это значит, что вы сможете с одинаковым комфортом разглядывать как объекты в отдалении, так и цели, расположенные буквально в паре шагов. Это особенно удобно при изучении птиц на берегу водоема или архитектурных деталей на экскурсии.

Основа оптической схемы Levenhuk Travel 8x21 – классические призмы Porro, в отличие от многих других карманных биноклей, где используются призмы roof. В сочетании с полным многослойным просветлением стекол это дает высокую яркость и контрастность картинки, особенно в ясную погоду. Для настройки фокуса предусмотрен удобный барабан по центру, есть опция корректировки диоптрий. Оптика сделана из стекла BK-7, а корпус – из ABS-пластика, который не боится повреждений. Межзрачковое расстояние можно регулировать в широком диапазоне, поэтому смотреть в бинокль будет удобно и взрослым, и детям.