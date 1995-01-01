Бинокль Levenhuk Travel 10x50
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Характеристики
Описание
В бинокле Levenhuk Travel 10x50 сочетаются мощное 10-кратное приближение, светосильные объективы и надежность конструкции. Оптический прибор с такими параметрами – замечательный выбор для любой вылазки на природу, будь то охота, рыбная ловля или многодневный поход. Куда бы вас ни завело путешествие, вы сможете увидеть больше, а картинка в бинокле будет радовать высоким качеством. Прибор выполнен в прочном корпусе из алюминия, внешнее прорезиненное покрытие гарантирует надежный хват. Вести наблюдения можно и со штатива (дополнительно потребуется адаптер для установки).
Оптическая схема Levenhuk Travel 10x50 основана на Porro-призмах. Оптические элементы выполнены из стекла BK-7 и полностью просветлены, что помогает достичь высокой яркости, контрастности и сбалансированности изображения. Сумерки и туманная погода – не помеха наблюдениям: вы сможете изучать четкое увеличенное изображение во всех деталях. Резкость регулируется с помощью центрального барабана. Диоптрии настраиваются в широком диапазоне – это значит, что любой пользователь сможет адаптировать оптику под свои особенности зрения.
Основные особенности:
- Полевой бинокль с оптикой из стекла BK-7 на призмах Porro
- 50-миллиметровые объективы, полное просветление линз
- Надежный алюминиевый корпус, крышки для защиты оптики
- Наведение на резкость с помощью рельефного барабана фокусировки
- Комфортные наблюдения с рук или со штатива
Комплектация:
- Бинокль
- Чехол
- Ремень
- Защитные крышки объективов
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
- Диаметр линз: 50 мм
- Увеличение: 10х
- Угол поля зрения: 6.2°
- Поле зрения на расстоянии 1000 м: 112 м
- Диаметр выходного зрачка: 5 мм
- Относительная яркость: 25
- Сумеречный фактор: 22.3
- Минимальное расстояние фокусировки: 5 м
- Расстояние между окулярами: 58 - 72 мм
- Вынесенная окулярная точка: 13 мм
- Призма: Порро
- Водонепроницаемый: нет
- Заполнение азотом: нет
- Вес: 950 г
- Размеры: нет данных
- Размер упаковки: 21 × 20 × 8 см, 1.05 кг
- Особые характеристики: материал корпуса: алюминий, резиновое покрытие; материал оптики: BK-7, диоптрийная коррекция: +/- 6 единиц