Бинокль Levenhuk Karma PRO 10x50
Код товара : УТ-00060965
Артикул : 67699
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Характеристики
Характеристики
Сумеречный фактор (максимум)
22.4
Расстояние между окулярами
56 - 74 мм
Диаметр линз, мм
50
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
5
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
101
Угол поля зрения
5.8°
Описание
Непревзойденное качество картинки, прекрасный обзор, эргономичная конструкция и всепогодность – бинокль Levenhuk Karma PRO 10x50 оценят даже самые требовательные пользователи! Широкое поле зрения особенно удобно для панорамных наблюдений и слежения за движущимися объектами, например для изучения птиц. Достаточно высокое увеличение позволяет подробно рассмотреть объекты на большом расстоянии. Мощные объективы гарантируют прекрасную видимость даже в сумерках. Levenhuk Karma PRO 10x50 – для тех, кто привык к лучшему.
Несмотря на большие объективы, бинокль Levenhuk Karma PRO 10x50 значительно компактнее классических полевых инструментов. Это удалось благодаря использованию roof-призм в оптической схеме.. Современные четырехэлементные окуляры позволяют получить картинку максимального качества. Полное многослойное просветляющее покрытие линз повышает светопропускание оптики. В результате изображение получается «живым» и ярким, а цвета естественными. Корпус наполнен азотом, так что оптика не запотевает даже при плохой погоде.
В конструкции бинокля Levenhuk Karma PRO 10x50 продумано все для максимально комфортного использования. Каждый пользователь может настроить межзрачковое расстояние, откорректировать диоптрии, подобрать оптимальное положение бинокля относительно глаз. Удобный корпус с нескользящим резиновым покрытием приятно держать в руках. Levenhuk Karma PRO 10x50 полностью водонепроницаем.