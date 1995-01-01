Непревзойденное качество картинки, прекрасный обзор, эргономичная конструкция и всепогодность – бинокль Levenhuk Karma PRO 10x50 оценят даже самые требовательные пользователи! Широкое поле зрения особенно удобно для панорамных наблюдений и слежения за движущимися объектами, например для изучения птиц. Достаточно высокое увеличение позволяет подробно рассмотреть объекты на большом расстоянии. Мощные объективы гарантируют прекрасную видимость даже в сумерках. Levenhuk Karma PRO 10x50 – для тех, кто привык к лучшему.

Несмотря на большие объективы, бинокль Levenhuk Karma PRO 10x50 значительно компактнее классических полевых инструментов. Это удалось благодаря использованию roof-призм в оптической схеме.. Современные четырехэлементные окуляры позволяют получить картинку максимального качества. Полное многослойное просветляющее покрытие линз повышает светопропускание оптики. В результате изображение получается «живым» и ярким, а цвета естественными. Корпус наполнен азотом, так что оптика не запотевает даже при плохой погоде.

В конструкции бинокля Levenhuk Karma PRO 10x50 продумано все для максимально комфортного использования. Каждый пользователь может настроить межзрачковое расстояние, откорректировать диоптрии, подобрать оптимальное положение бинокля относительно глаз. Удобный корпус с нескользящим резиновым покрытием приятно держать в руках. Levenhuk Karma PRO 10x50 полностью водонепроницаем.