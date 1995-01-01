Мощный и компактный бинокль Levenhuk Karma PLUS 12x42 создан для тех, кто ведет активный образ жизни. Прекрасная оптика, высокое увеличение, удобная конструкция и водонепроницаемый корпус сочетаются с относительно небольшими размерами. Большие объективы собирают достаточно света, чтобы картинка была яркой даже в сумерках. Бинокль Levenhuk Karma PLUS 12x42 обеспечит превосходную видимость в любых условиях!

В конструкции бинокля используются высококачественные трехлинзовые окуляры – это позволяет получить изображение высокой четкости. На линзы нанесено полное многослойное просветляющее покрытие, поэтому бинокль дает яркую и чистую картинку в естественных цветах. Азотное наполнение корпуса предотвращает запотевание оптики.

В конструкции бинокля учтено все для максимально комфортного использования – прибор легко подстроить под особенности его владельца. Межзрачковое расстояние регулируется, есть возможность настройки диоптрий, поворотно-выдвижные наглазники позволяют подобрать оптимальное положение бинокля относительно глаз. Благодаря светло-серому резиновому покрытию бинокль удобно ложится в руки.