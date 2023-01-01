Бинокль Levenhuk Karma PLUS 12x42
Код товара : УТ-00060961
Артикул : 67713
16 990 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
1 кг (с упаковкой)
Вес (брутто), г
1.000
Характеристики
Относительная яркость
12.3
Сумеречный фактор (максимум)
22.5
Расстояние между окулярами
56 - 74 мм
Диаметр линз, мм
42
Призма
Roof
Угол поля зрения
4.6°
Описание
Мощный и компактный бинокль Levenhuk Karma PLUS 12x42 создан для тех, кто ведет активный образ жизни. Прекрасная оптика, высокое увеличение, удобная конструкция и водонепроницаемый корпус сочетаются с относительно небольшими размерами. Большие объективы собирают достаточно света, чтобы картинка была яркой даже в сумерках. Бинокль Levenhuk Karma PLUS 12x42 обеспечит превосходную видимость в любых условиях!
В конструкции бинокля используются высококачественные трехлинзовые окуляры – это позволяет получить изображение высокой четкости. На линзы нанесено полное многослойное просветляющее покрытие, поэтому бинокль дает яркую и чистую картинку в естественных цветах. Азотное наполнение корпуса предотвращает запотевание оптики.
В конструкции бинокля учтено все для максимально комфортного использования – прибор легко подстроить под особенности его владельца. Межзрачковое расстояние регулируется, есть возможность настройки диоптрий, поворотно-выдвижные наглазники позволяют подобрать оптимальное положение бинокля относительно глаз. Благодаря светло-серому резиновому покрытию бинокль удобно ложится в руки.