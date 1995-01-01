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Бинокль Levenhuk Discovery Flint 10x50

  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
  • Discovery Flint 10x50
Код товара:УТ-00079088
Артикул:79583

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Levenhuk с гордостью представляет серию оптики Discovery, произведенную при поддержке Discovery Channel, всемирно известного научно-популярного телеканала о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Бинокль Levenhuk Discovery Flint 10x50 – это Porro-модель с полностью и многократно просветленной оптикой из стекла BK-7. Бинокль отлично подходит как для прицельных, так и для обзорных наблюдений, так как гармонично сочетает в себе широкое поле зрения и 10-кратное увеличение. Это хороший выбор для охоты, наблюдений за птицами, рыбалки или походов.

Бинокль удобно лежит в руках, благодаря боковым фактурным вставкам хват получается очень надежным. Барабан фокусировки, расположенный в центре, отличается плавным ходом, поэтому настройку резкости можно без труда производить одной рукой. Также в бинокле предусмотрена регулировка межзрачкового расстояния, что позволяет адаптировать его под нужды любого пользователя. Еще одна особенность – наличие диоптрийной коррекции: с помощью кольца на правом окуляре можно более точно отрегулировать оптику.

Корпус модели Levenhuk Discovery Flint 10x50 изготовлен из металла, что делает прибор более надежным и долговечным. Наглазники имеют складывающуюся конструкцию, удобную для ведения наблюдений в очках. Также бинокль можно устанавливать на штатив – в корпусе есть стандартное резьбовое крепление.

Основные особенности:

  • Porro-бинокль для открытых пространств
  • Оптика из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением
  • Оптимальное соотношение кратности и ширины поля зрения
  • Надежный металлический корпус с фактурными боковыми вставками
  • Возможность установки на штатив для длительных наблюдений

Комплектация:

  • Бинокль
  • Защитные крышки объективов
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики

  • Диаметр линз: 50 мм
  • Увеличение: 10х
  • Угол поля зрения: 6.5°
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м: 114 м
  • Диаметр выходного зрачка: 5 мм
  • Относительная яркость: 25
  • Сумеречный фактор: 22.3
  • Минимальное расстояние фокусировки: 7 м
  • Расстояние между окулярами: 58 - 72 мм
  • Вынесенная окулярная точка: 15 мм
  • Оптическая схема: оптика BK-7
  • Призма: Порро
  • Водонепроницаемый: нет
  • Заполнение азотом: нет
  • Вес: 1050 г
  • Размер упаковки: 22×21×8 см, 1.1 г
  • Особые характеристики: диапазон рабочих температур: –30...+65 °С, диоптрийная коррекция +/- 8 единиц