Levenhuk с гордостью представляет серию оптики Discovery, произведенную при поддержке Discovery Channel, всемирно известного научно-популярного телеканала о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Бинокль Levenhuk Discovery Flint 10x50 – это Porro-модель с полностью и многократно просветленной оптикой из стекла BK-7. Бинокль отлично подходит как для прицельных, так и для обзорных наблюдений, так как гармонично сочетает в себе широкое поле зрения и 10-кратное увеличение. Это хороший выбор для охоты, наблюдений за птицами, рыбалки или походов.

Бинокль удобно лежит в руках, благодаря боковым фактурным вставкам хват получается очень надежным. Барабан фокусировки, расположенный в центре, отличается плавным ходом, поэтому настройку резкости можно без труда производить одной рукой. Также в бинокле предусмотрена регулировка межзрачкового расстояния, что позволяет адаптировать его под нужды любого пользователя. Еще одна особенность – наличие диоптрийной коррекции: с помощью кольца на правом окуляре можно более точно отрегулировать оптику.

Корпус модели Levenhuk Discovery Flint 10x50 изготовлен из металла, что делает прибор более надежным и долговечным. Наглазники имеют складывающуюся конструкцию, удобную для ведения наблюдений в очках. Также бинокль можно устанавливать на штатив – в корпусе есть стандартное резьбовое крепление.

Основные особенности:

Porro-бинокль для открытых пространств

Оптика из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением

Оптимальное соотношение кратности и ширины поля зрения

Надежный металлический корпус с фактурными боковыми вставками

Возможность установки на штатив для длительных наблюдений

Комплектация:

Бинокль

Защитные крышки объективов

Чехол

Ремешок

Салфетка для очистки оптики

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики