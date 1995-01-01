Бинокль Levenhuk Discovery Flint 10x50
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Характеристики
Описание
Levenhuk с гордостью представляет серию оптики Discovery, произведенную при поддержке Discovery Channel, всемирно известного научно-популярного телеканала о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Бинокль Levenhuk Discovery Flint 10x50 – это Porro-модель с полностью и многократно просветленной оптикой из стекла BK-7. Бинокль отлично подходит как для прицельных, так и для обзорных наблюдений, так как гармонично сочетает в себе широкое поле зрения и 10-кратное увеличение. Это хороший выбор для охоты, наблюдений за птицами, рыбалки или походов.
Бинокль удобно лежит в руках, благодаря боковым фактурным вставкам хват получается очень надежным. Барабан фокусировки, расположенный в центре, отличается плавным ходом, поэтому настройку резкости можно без труда производить одной рукой. Также в бинокле предусмотрена регулировка межзрачкового расстояния, что позволяет адаптировать его под нужды любого пользователя. Еще одна особенность – наличие диоптрийной коррекции: с помощью кольца на правом окуляре можно более точно отрегулировать оптику.
Корпус модели Levenhuk Discovery Flint 10x50 изготовлен из металла, что делает прибор более надежным и долговечным. Наглазники имеют складывающуюся конструкцию, удобную для ведения наблюдений в очках. Также бинокль можно устанавливать на штатив – в корпусе есть стандартное резьбовое крепление.
Основные особенности:
- Porro-бинокль для открытых пространств
- Оптика из стекла BK-7 с полным многослойным просветлением
- Оптимальное соотношение кратности и ширины поля зрения
- Надежный металлический корпус с фактурными боковыми вставками
- Возможность установки на штатив для длительных наблюдений
Комплектация:
- Бинокль
- Защитные крышки объективов
- Чехол
- Ремешок
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
- Диаметр линз: 50 мм
- Увеличение: 10х
- Угол поля зрения: 6.5°
- Поле зрения на расстоянии 1000 м: 114 м
- Диаметр выходного зрачка: 5 мм
- Относительная яркость: 25
- Сумеречный фактор: 22.3
- Минимальное расстояние фокусировки: 7 м
- Расстояние между окулярами: 58 - 72 мм
- Вынесенная окулярная точка: 15 мм
- Оптическая схема: оптика BK-7
- Призма: Порро
- Водонепроницаемый: нет
- Заполнение азотом: нет
- Вес: 1050 г
- Размер упаковки: 22×21×8 см, 1.1 г
- Особые характеристики: диапазон рабочих температур: –30...+65 °С, диоптрийная коррекция +/- 8 единиц