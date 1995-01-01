Бинокль Levenhuk Discovery Elbrus 10x42
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Характеристики
Описание
Levenhuk с гордостью представляет серию оптики Discovery, произведенную при поддержке Discovery Channel, всемирно известного научно-популярного телеканала о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Бинокль Levenhuk Discovery Elbrus 10x42 можно брать на охоту, в поход или орнитологический тур – его помощь будет неоценимой для решения любых наблюдательных задач на открытых пространствах. С одной стороны, он демонстрирует четкую и ясную картинку с 10-кратным увеличением, с другой, имеет очень гибкую настройку функций под пользователя. А также это надежный и достаточно легкий оптический прибор, который удобно брать с собой.
Оптическая схема состоит из roof-призм и линз с многослойным просветлением. Все элементы оптики сделаны из стекла BK-7, поэтому она передает четкое изображение, в котором легко просматриваются мелкие детали. Яркость и контраст достаточны для наблюдений даже при слабой освещенности, например при переменной облачности.
Удобно, что в бинокле многое можно настроить под свои требования. Есть регулировка межзрачкового расстояния, предусмотрена корректировка диоптрий (на правом окуляре расположено специальное кольцо), резкость настраивается плавно и точно вращением центрального барабана. Кроме того, у этой модели можно выбрать наиболее комфортное положение поворотно-выдвижных наглазников.
Корпус прибора сделан из пластика. Есть резьбовое крепление для установки бинокля на стандартный штатив 1/4 дюйма (адаптер продается отдельно).
Основные особенности:
- Универсальный полевой бинокль
- Roof-призмы, оптика из стекла BK-7
- Полное многослойное просветление
- Корректировка диоптрий, поворотно-выдвижные наглазники
- Пластиковый корпус со штативным креплением
Комплектация:
- Бинокль
- Защитные крышки объективов
- Чехол
- Ремешок
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
- Диаметр линз: 42 мм
- Увеличение: 10х
- Угол поля зрения: 5.6°
- Поле зрения на расстоянии 1000 м: 98 м
- Диаметр выходного зрачка: 4.2 мм
- Относительная яркость: 18
- Сумеречный фактор: 20.5
- Минимальное расстояние фокусировки: 4 м
- Расстояние между окулярами: 56 - 72 мм
- Вынесенная окулярная точка: 11 мм
- Оптическая схема: оптика BK-7
- Призма: Roof
- Водонепроницаемый: нет
- Заполнение азотом: нет
- Вес: 670 г
- Размер упаковки: 19×16×7 см, 715 г
- Особые характеристики: диапазон рабочих температур: –30...+60 °С, диоптрийная коррекция +/- 4 единицы