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Бинокль Levenhuk Discovery Elbrus 10x42

  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
  • Discovery Elbrus 10x42
Код товара:УТ-00079087
Артикул:79581

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Levenhuk с гордостью представляет серию оптики Discovery, произведенную при поддержке Discovery Channel, всемирно известного научно-популярного телеканала о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Бинокль Levenhuk Discovery Elbrus 10x42 можно брать на охоту, в поход или орнитологический тур – его помощь будет неоценимой для решения любых наблюдательных задач на открытых пространствах. С одной стороны, он демонстрирует четкую и ясную картинку с 10-кратным увеличением, с другой, имеет очень гибкую настройку функций под пользователя. А также это надежный и достаточно легкий оптический прибор, который удобно брать с собой.

Оптическая схема состоит из roof-призм и линз с многослойным просветлением. Все элементы оптики сделаны из стекла BK-7, поэтому она передает четкое изображение, в котором легко просматриваются мелкие детали. Яркость и контраст достаточны для наблюдений даже при слабой освещенности, например при переменной облачности.

Удобно, что в бинокле многое можно настроить под свои требования. Есть регулировка межзрачкового расстояния, предусмотрена корректировка диоптрий (на правом окуляре расположено специальное кольцо), резкость настраивается плавно и точно вращением центрального барабана. Кроме того, у этой модели можно выбрать наиболее комфортное положение поворотно-выдвижных наглазников.

Корпус прибора сделан из пластика. Есть резьбовое крепление для установки бинокля на стандартный штатив 1/4 дюйма (адаптер продается отдельно).

Основные особенности:

  • Универсальный полевой бинокль
  • Roof-призмы, оптика из стекла BK-7
  • Полное многослойное просветление
  • Корректировка диоптрий, поворотно-выдвижные наглазники
  • Пластиковый корпус со штативным креплением

Комплектация:

  • Бинокль
  • Защитные крышки объективов
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики

  • Диаметр линз: 42 мм
  • Увеличение: 10х
  • Угол поля зрения: 5.6°
  • Поле зрения на расстоянии 1000 м: 98 м
  • Диаметр выходного зрачка: 4.2 мм
  • Относительная яркость: 18
  • Сумеречный фактор: 20.5
  • Минимальное расстояние фокусировки: 4 м
  • Расстояние между окулярами: 56 - 72 мм
  • Вынесенная окулярная точка: 11 мм
  • Оптическая схема: оптика BK-7
  • Призма: Roof
  • Водонепроницаемый: нет
  • Заполнение азотом: нет
  • Вес: 670 г
  • Размер упаковки: 19×16×7 см, 715 г
  • Особые характеристики: диапазон рабочих температур: –30...+60 °С, диоптрийная коррекция +/- 4 единицы