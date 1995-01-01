Levenhuk с гордостью представляет серию оптики Discovery, произведенную при поддержке Discovery Channel, всемирно известного научно-популярного телеканала о науке, технологиях, исследованиях и приключениях. Бинокль Levenhuk Discovery Elbrus 10x42 можно брать на охоту, в поход или орнитологический тур – его помощь будет неоценимой для решения любых наблюдательных задач на открытых пространствах. С одной стороны, он демонстрирует четкую и ясную картинку с 10-кратным увеличением, с другой, имеет очень гибкую настройку функций под пользователя. А также это надежный и достаточно легкий оптический прибор, который удобно брать с собой.

Оптическая схема состоит из roof-призм и линз с многослойным просветлением. Все элементы оптики сделаны из стекла BK-7, поэтому она передает четкое изображение, в котором легко просматриваются мелкие детали. Яркость и контраст достаточны для наблюдений даже при слабой освещенности, например при переменной облачности.

Удобно, что в бинокле многое можно настроить под свои требования. Есть регулировка межзрачкового расстояния, предусмотрена корректировка диоптрий (на правом окуляре расположено специальное кольцо), резкость настраивается плавно и точно вращением центрального барабана. Кроме того, у этой модели можно выбрать наиболее комфортное положение поворотно-выдвижных наглазников.

Корпус прибора сделан из пластика. Есть резьбовое крепление для установки бинокля на стандартный штатив 1/4 дюйма (адаптер продается отдельно).

Основные особенности:

Универсальный полевой бинокль

Roof-призмы, оптика из стекла BK-7

Полное многослойное просветление

Корректировка диоптрий, поворотно-выдвижные наглазники

Пластиковый корпус со штативным креплением

Комплектация:

Бинокль

Защитные крышки объективов

Чехол

Ремешок

Салфетка для очистки оптики

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики