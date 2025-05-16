Компактный фотоаппарат Leica V-Lux 5 (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00084278
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2025-05-16/1
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Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыКомпактная
Формат матрицы1" - 1/1.3"
Описание
Код товара: 149278
Бренд: Leica
Тип фотоаппарата: компактная
Название объектива: Leica DC Vario-Elmarit
Оптический Zoom: 16 x
Минимальное расстояние съемки: 0.3 м
Число эффективных мегапикселей матрицы: 20.1
Физический размер матрицы: 1"
Тип матрицы: CMOS
Кроп-фактор: 2.7
Количество точек фокусировки: 49
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, крышка, бленда, ремень.
Гарантия 90 дней.