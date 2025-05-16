Компактный фотоаппарат Leica V-Lux 5 (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00084278 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2025-05-16/1 Код товара: УТ-00084278 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2025-05-16/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Компактная Формат матрицы 1" - 1/1.3" Все характеристики Код товара: 149278 Бренд: Leica

Тип фотоаппарата: компактная

Название объектива: Leica DC Vario-Elmarit

Оптический Zoom: 16 x

Минимальное расстояние съемки: 0.3 м

Число эффективных мегапикселей матрицы: 20.1

Физический размер матрицы: 1"

Тип матрицы: CMOS

Кроп-фактор: 2.7

Количество точек фокусировки: 49 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, крышка, бленда, ремень.

Гарантия 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Компактная Формат матрицы 1" - 1/1.3" Описание Код товара: 149278 Бренд: Leica

Тип фотоаппарата: компактная

Название объектива: Leica DC Vario-Elmarit

Оптический Zoom: 16 x

Минимальное расстояние съемки: 0.3 м

Число эффективных мегапикселей матрицы: 20.1

Физический размер матрицы: 1"

Тип матрицы: CMOS

Кроп-фактор: 2.7

Количество точек фокусировки: 49 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: камера, крышка, бленда, ремень.

Гарантия 90 дней. Видео Наш обзор

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