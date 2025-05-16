Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Компактный фотоаппарат Leica V-Lux 5 (состояние 5-) (б/у)

  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
  • V-Lux 5 (состояние 5-)
Код товара:УТ-00084278
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2025-05-16/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 149278

Бренд: Leica
Тип фотоаппарата: компактная
Название объектива: Leica DC Vario-Elmarit
Оптический Zoom: 16 x
Минимальное расстояние съемки: 0.3 м
Число эффективных мегапикселей матрицы: 20.1
Физический размер матрицы: 1"
Тип матрицы: CMOS
Кроп-фактор: 2.7
Количество точек фокусировки: 49

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, крышка, бленда, ремень.
Гарантия 90 дней.