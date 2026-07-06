Фотокамера Leica SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00095239
Артикул:б/у-БУМ 2026-07-06/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Код товара: 160239
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: С незначительными следами эксплуатации.
S/n: 05994594
Комплектация: Камера, аккумулятор, провод ЗУ, крышки, коробка, инструкция.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.