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Фотокамера Leica SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5) (б/у)

  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
  • SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5)
Код товара:УТ-00095239
Артикул:б/у-БУМ 2026-07-06/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 160239

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: С незначительными следами эксплуатации.
S/n: 05994594
Комплектация: Камера, аккумулятор, провод ЗУ, крышки, коробка, инструкция.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.