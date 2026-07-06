Фотокамера Leica SL3-S Body, черный (Version ROW) - с.н. 05994594 (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00095239 Артикул: б/у-БУМ 2026-07-06/1 Код товара: УТ-00095239 Артикул: б/у-БУМ 2026-07-06/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Код товара: 160239 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: С незначительными следами эксплуатации.

S/n: 05994594

Комплектация: Камера, аккумулятор, провод ЗУ, крышки, коробка, инструкция.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Код товара: 160239 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: С незначительными следами эксплуатации.

S/n: 05994594

Комплектация: Камера, аккумулятор, провод ЗУ, крышки, коробка, инструкция.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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