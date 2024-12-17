Мне было очень просто работать с Leica SL2, что позволило мне полностью сконцентрироваться на происходящем. Фотокамера Leica SL2 стала результатом подхода, который помогает лучше понять множество ценностей. Сам процесс создания, простота камеры, ее внешний вид, ее форма и содержание — все говорит об этом. Новая модель Leica SL2 — определенно камера с душой. И именно такой инструмент позволит значительно поднять уровень фотографии.

Франсис Паньего, Испания

Дизайн: Источник вдохновения

«Я использую Leica SL2 в самых разных ситуациях: от социальных репортажей до фэшн-съемок по всему миру. Камера сама по себе является прекрасным аксессуаром, и если вы оказались на красной ковровой дорожке не в Париже или Милане, а в Лос-Анджелесе, то именно она привлечет внимание!»

Стефано Гуиндани, Италия

Материалы: Уверенность в каждой детали

«Leica SL2 дарит удивительное ощущение немецкого качества — самое высокое из всей техники, которую я успела опробовать. Качество в каждой детали, от стеклянного объектива до металлического корпуса с кожаными деталями. Обожаю эту камеру и те возможности, которые Leica SL2 открывает для съемки».

Алекс Древниак, Австралия

Единственная беззеркальная камера, разработанная и произведенная в Германии, с непревзойденной прочной конструкцией, целиком выполненной из металла, и кожаными вставками, которые обязательно выдержат проверку временем и будут радовать долгие годы. Это стало возможным благодаря стабильности, основанной на постоянных улучшениях.

Контроль и управление: Сделано фотографами для фотографов

«Новая SL2 впечатляет меня по ряду причин: улучшенная эргономика, более округлые линии корпуса. Дизайн кнопок похож на модели M10 и Q2, так что тем, у кого тоже есть другие камеры Leica, будет намного проще привыкнуть к новинке. Суета при съемке заметна на конечном результате, так что фотографу необходимо в совершенстве владеть техникой».

Стефано Гуиндани, Италия

Уникальный интерфейс, отдельные функции для фото- и видеосъемки, простое и интуитивно понятное управление позволяет фотографу сконцентрироваться на процессе и получить неповторимые впечатления, ведь техника Leica создана с учетом пожеланий клиентов и профессиональных фотографов со всего мира.

Кинорежим: Профессиональная камера для кино

«Чаще всего мы используем камеры RED и объективы Leica M или Leitz Cine. Недавно я отснял видео в режиме L log, доступном на Leica SL2, и отправил файл нашему специалисту по цветокоррекции в Германию, который обычно обрабатывает все наши видеофайлы. Он не знал, какую камеру мы используем, и спросил, была ли это еще одна камера RED. В этот момент стало понятно, что я наконец-то нашел камеру, которая дает нужный эффект. Должен признать, это был настоящий прорыв. Это означает, что в будущем я смогу использовать эту камеру для самостоятельной съемки».

Тино Шерер, Швейцария

Leica SL2 — полноформатная беззеркальная камера с возможностью записи видео с разрешением до 5К. Камера SL2 способна удовлетворить исключительно высокие требования к видеосъемке благодаря частоте до 60 кадров в секунду в полнокадровом режиме. Благодаря тому, что режимы для фотографии расположены отдельно, такие важные настройки, как ISO, помощник для съемки и настройки стиля изображения полностью независимы от режима фотографии. Больше никаких долгих настроек в подменю, так что камера правильно настроена и готова к съемке в любой момент.

EveRes® Видоискатель: Полный контроль в любой ситуации

«В камере SL2 представлены достаточно серьезные изменения и инновационные решения, например, улучшенный видоискатель. Один взгляд в видоискатель — и вы точно знаете, какой снимок получится у вас в конце. Кроме того, компания Leica поработала над кадровой частотой для модели SL2. Благодаря тому, что камера работает очень быстро, уверен, она займет достойное место среди беззеркальных фотоаппаратов».

Нацуми Накао, Япония

В камере сочетаются обновленный электронный видоискатель EyeRes® с разрешением 5,76 Мп и корпус с использованием металлических и стеклянных деталей высочайшего качества, а также высокоточные механизмы и соблюдение допустимых значений, что облегчает компоновку кадра и дарит беспрецедентный опыт предварительного просмотра фотографий.

Мощный 47 МП КМОП-сенсор: совершенно иной опыт

«Камера SL2 может похвастаться полнокадровой матрицей с 47,3 млн эффективных пикселей. Для меня эта модель стала первой, позволившей по максимуму использовать потенциал SL-объективов. Передача деталей просто потрясающая. На этой фотографии боке от SL-объектива сочетается с высоким разрешением благодаря матрице Leica SL2. Эта комбинация позволила мне передать ощущение легкого ветерка, нежно перебирающего цветки, растущие вдоль путей».

Сейя Накай, Япония

Беспрецедентное разрешение полнокадровой КМОП-матрицы Leica SL2 обеспечивает непревзойденное качество снимков и четкость деталей. Невероятный динамический диапазон, глубина цвета 14 бит на каждый RGB-канал и ISO до 50 000 позволяют получить снимки абсолютного качества при любом освещении. Матрица SL2 разрешением 20 Мп выдает прекрасное качество даже при использовании объективов Leica TL, которые изначально предназначались для камер с меньшей матрицей как у моделей Leica TL2 и CL.

Процессор Maestro III

«Я снимаю спортивные мероприятия, так что недостаток буферной памяти всегда был моей основной проблемой. Что касается скорости работы, то камера SL2 обладает лучшими характеристиками среди всей техники, что я пробовал. Процессор Maestro III работает намного быстрее, чем его предшественник. Несомненно, фотокамера SL2 стала для меня лучшим вариантом и в плане скорости, и в плане качества работы».

Тино Шерер, Швейцария

Новый процессор Maestro III отличается высокой скоростью работы, которая улучшает показатели Leica SL2 по всем направлениям. Автофокус позволяет добиться моментального спуска затвора, а новый режим умного автофокуса автоматически переключается между приоритетом фокусировки и приоритетом спуска затвора. Также в камере доступны серийная фотосъемка до 10 кадров в секунду с мехническим затвором или 20 кадров в секунду с электронным затвором. Благодаря поддержке интерфейса UHS-II raw-файлы с SD-карты можно одновременно сохранять в двух форматах: DNG и JPEG.

Leica FOTOS: Оптимальный рабочий процесс

«Для меня как для профессионального фотографа очень важен ход работы и взаимодействие с другими участниками проекта, и приложение для SL2 позволяет мгновенно визуализировать, редактировать и отправлять клиенту снимки с планшета или мобильного телефона в любых условиях».

Альваро Ибарра Завала, Испания

Новое приложение Leica FOTOS 2.0 будет представлено в двух версиях: Standard и Pro. С помощью приложения можно подключиться к смартфону или iPad по Wi-Fi или Bluetooth®. Приложение позволяет дистанционно управлять вашей камерой Leica, передавать изображения, просматривать и редактировать их, а также делиться ими в нескольких форматах.