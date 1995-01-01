Адаптер Leica S-Adapter L, для объективов Leica S на камеры Leica L-mount
Код товара:УТ-00012599
Артикул:16075-L
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаLeica S
Камера, системаL-Mount
АвтофокусЕсть
Вес (брутто), кг0.400
Описание
Адаптер Leica S-Adapter L позволяет использовать объективы от среднеформатных камер Leica S с новыми беззеркальными камерами Leica SL (байонет Leica L). Адаптер поддерживает все функции объективов, включая автофокусировку, управление диафрагмой. Объективы с центральным затвором поддерживаются, но съемка с ним невозможна, используется фокальный затвор камеры. Поддерживается работа всех 16 объективов линейки Leica S.
Механическое качество исполнения находится на высшем уровне: адаптер обеспечивает плотное соединение с камерой без малейшего люфта. При использовании тяжелых линз можно установить штативный адаптер.