Адаптер Leica S-Adapter L позволяет использовать объективы от среднеформатных камер Leica S с новыми беззеркальными камерами Leica SL (байонет Leica L). Адаптер поддерживает все функции объективов, включая автофокусировку, управление диафрагмой. Объективы с центральным затвором поддерживаются, но съемка с ним невозможна, используется фокальный затвор камеры. Поддерживается работа всех 16 объективов линейки Leica S.

Механическое качество исполнения находится на высшем уровне: адаптер обеспечивает плотное соединение с камерой без малейшего люфта. При использовании тяжелых линз можно установить штативный адаптер.