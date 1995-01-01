Неважно, где ваша цель и на каком расстоянии - лазерный дальномер CRF 2800.COM предоставляет невиданные доселе возможности при стрельбе на дальние дистанции. Уникальное сочетание таких достоинств, как возможность подключения по Bluetooth к другим устройствам, точное измерение расстояния, баллистический калькулятор и превосходная оптика в компактном корпусе, делает баллистические расчеты как никогда точными, удобными и быстрыми.

Первый дальномер Leica с модулем Bluetooth.

С помощью мобильного приложения Leica Hunting можно без труда настроить индивидуальный баллистический профиль. Подключившись к вашему мобильному устройству по Bluetooth, дальномер поучает баллистические данные и на основании текущей температуры, давления и угла подъема до цели выдает точное баллистическое расстояние до цели в любом желаемом формате: дистанция с угловой компенсацией (EHR), щелчки барабана ввода поправок на прицеле и пр. Данные о погоде, например, направление и сила ветра определяются карманной метеостанцией Kestrel Elite, которая также подключается к вашему смартфону по Bluetooth.

Прибор легко подключить к мобильному устройству через приложение Leica Hunting

Результат вычисления дистанции выдается в разном формате

Высокоточный лазерный дальномер с дальностью действия до 2600 м и расчетом дистанции всего за 0,3с

Легкость, компактность и надежность достигается благодаря уникальной оптической системе Leica

Удобство и гибкость. Краткий обзор функций прибора.

Загрузите в ваш смартфон приложение Leica Hunting и пользуйтесь всеми преимуществами мгновенного расчета баллистического расстояния при стрельбе по целям, расположенным как на уровне стрелка, так и выше или ниже.

В приложении Leica Hunting выберите ваше оружие и боеприпас и настройте ваш индивидуальный баллистический профиль.

Дальномер в считанные секунды рассчитает точное баллистическое расстояние и поправки в любом формате.

В расчет берутся актуальные погодные данные, такие как давление, температура воздуха и угол подъема цели относительно стрелка.

НАСТРОЙКА ЖЕЛАЕМОЙ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Дальномер LEICA RANGEMASTER CRF 2800 COM может быть настроен на метрические единицы измерения или на единицы измерения, принятые в США, то есть для обозначения расстояния/температуры/атмосферного давления могут использоваться или метры/градусы по Цельсию/ миллибары, или ярды/градусы по Фаренгейту/PSI (фунт на квадратный дюйм). Эта настройка определяет также индикацию точки наводки (в сантиметрах или дюймах) и имеющихся баллистических кривых.

РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ

С помощью дальномера LEICA RANGEMASTER CRF 2800 COM выполнять измерение возможно также в непрерывном режиме работы: Если при втором нажатии главной кнопки (2) продолжать ее удерживать, то по истечении прим. 2,5 секунд прибор переключится в режим сканирования, и будет непрерывно выполнять измерения. Это видно по меняющейся индикации. По истечении прим. 1 секунды будет показано новое измеренное значение. Режим сканирования особенно удобен при измерении на небольших и подвижных объектах.

ИНДИКАЦИЯ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ

Для расчета положения точки попадания (см. следующий раздел) дальномер LEICA RANGEMASTER CRF 2800 COM дополнительно определяет во время измерения расстояния три важнейших общих условия: наклон устройства, температуру и атмосферное давление. Данные значения Вы можете просмотреть в любое время.

ИНДИКАЦИЯ ТОЧКИ НАВОДКИ

Дальномер LEICA RANGEMASTER CRF 2700-B, после того как выполнит измерение расстояния, по Вашему желанию может также показывать соответствующую точку наводки. Поэтому во время использования на охоте прибор может оказать существенную помощь для совершения точных выстрелов. Основой для такого расчета на ряду с расстоянием являются упомянутые в предыдущем разделе общие условия и задаваемая ими баллистическая кривая.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ

Для точного согласования рассчитанного значения для точки наводки с различными калибрами, типами и весом пуль, Вы можете выбрать любую из 12 баллистических кривых (EU1/US1-EU12/US12). Они отличаются в зависимости от расстояния для точного выстрела, на которое настроен оптический прицел на оружии. В соответствии с этим в приложении (см. инструкцию во вкладке "Документация") Вы найдете пять таблиц: три для определения расстояния для точного выстрела со значениями в метрах и две со значениями в ярдах. Отыщите в таблице, которая соответствует настроенному расстоянию для точного выстрела, баллистическую кривую, максимально подходящую к данным производителя оружия относительно положения точки попадания.

Пример:

Винтовка пристреляна на 100 метров, поэтому в данном случае подходит таблица 1. В качестве положения точки попадания для используемого оружия указано расстояние от 15,0 см до 200 м. В соответствующем столбце максимально подходит значение 14,5 см, указанное в строке EU1, - это и есть подходящая баллистическая кривая.

РАБОТА С БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ КРИВЫХ) ЭКСКЛЮЗИВНО В МОДЕЛЯХ 2700-B/2800 COM/3500 COM

Встроенный слот для карт памяти microSD позволяет использовать собственные баллистические кривые, если пара используемых Вами патрон+оружие отсутствует в базе дальномера (таблицы EU1/US1-EU12/US12). Создать и записать на SD карту нужный профиль Вы можете при помощи Leica Ballistic Tool (ссылка на сайт Leica). При использовании баллистических кривых, сохраненных на карте памяти, возможно отображение расстояния до 925 метров (вместо стандартных 1100 м)

Совместимость с метеостанциями Kestrel ELITE

В пункте меню bt, выберите LAt если вы желаете перенести данные через Bluetooth, на предварительно спаренный анемометр Kestrel Elite (от Nielsen Kellermann) и получить информацию о необходимых поправках исходя из библиотеки Applied Ballistics и метеорологических переменных, измерямых метеостанциями Kestrel (Ветер, давление и т.д.)

Технические характеристики:

Комплект поставки: ремешок, батарейка, чехол, инструкция

Увеличение: 7 x

Диаметр объектива: 24 мм

Диаметр выходного зрачка: 3.4 мм

Сумеречный фактор: 13

Поле зрения на 1,000 м.: 115 м

Поле зрения на 1,000 ярд.: 347 ft

Удаление выходного зрачка: 15 mm

Угол зрения объектива: 6,5°

Настройка диоптрий: ± 3.5 дптр

Дистанция измерения

Дальность: от 10 до 2,800 ярд / 2600 м.

Баллистическая мощность: до 875 ярдов / 800 м

Эквивалентный горизонтальный диапазон (EHR): до 1,200 ярдов/1,100 м

Точность измерения от 10 до 200 м. ± 0,5 м

От 200 до 400 м. ± 1 м

От 400 до 800 м. ± 2 м

От 800 до 2,500 м. ± 0,5м

Температура (функция) -4 до 131 ° F / -20 до +55 ° C

Значительно улучшенный светодиодный дисплей с 4 цифрами, легко читаемыми при любом освещении.