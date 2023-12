Описание

Leica Q3 получила новую матрицу с разрешением 60 Мп., новую систему гибридную систему автофокуса (фазовая + контрастная + распознавание объектов), возможность записи видео с разрешением до 8К, отклоняемый экран и многие другие улучшения.

Полнокадровая матрица с эффективным разрешением 60.3 Мп.

Новая матрица обладает еще большим разрешением (60 против 47 Мп. у Leica Q2), что обеспечивает еще большую детализацию и возможность передать мельчайшие детали. Если же вы хотите уменьшить вес снимков для удобства их передачи, то к вашим услугам технология «тройного разрешения»: как JPEG, так и RAW снимки могут быть сняты с разрешением 60, 36.4 или 18.5 Мп., при этом камера в любом случае использует всю площадь матрицы, сохраняя широкий угол обзора. Максимальная светочувствительность повышена до ISO 100 000 – это косвенно свидетельствует о том, что и на не столь высоких значениях ISO вы будете наблюдать меньше цифрового шума.

Превосходный объектив Leica Summilux 28 f/1.7 ASPH.

Объектив обладает широким полем зрения и высокой светосилой, благодаря чему камера прекрасно подходит для уличной съемки и репортажа – жанров, которые обеспечили культовый статус классическим камерам Leica. Благодаря высокому разрешению вы также можете использовать цифровой телеконвертер: 35, 50, 75 или 90 мм, что делает Leica Q3 по-настоящему универсальной камерой. Q3 обладает системой оптической стабилизации, поэтому съемка с рук без смаза возможна и при длительных выдержках – в вечернее и ночное время. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 17 см, поэтому съемка крупным планом и макро не вызовут затруднений.

Усовершенствованная система автофокуса

Благодаря плотному техническому сотрудничеству с компанией Panasonic, в Q3 Leica удалось реализовать принципиально новую систему автофокуса. Вдобавок к классической DFD фокусировке по контрасту, присутствовавшей в Leica Q2, сюда добавили фокусировку с обнаружением фаз, которая значительно упрощает наведение фокуса на движущиеся объекты. Основанное на машинном обучении распознавание объектов (люди, животные) и их деталей (головы, глаза) помогает камере более цепко вести заданный объект, не сбиваясь при ярком контровом свете или в случае возникновения препятствий.

Обновленные дисплей и видоискатель

Разрешение заднего дисплея камеры повышено почти в 2 раза: с 1.04 до 1.84 млн. точек, а видоискателя – с 3.7 до 5.76 млн. точек. Это существенно упрощает ручную фокусировку, а также оценку качества уже сделанных снимков в режиме воспроизведения. Экран камеры теперь получил возможность наклона вверх и вниз, поэтому съемка от пояса или над головой стала гораздо удобнее.

Видео 8К30р и 4К60р

Если Leica Q2 могла похвастаться только 4К съемкой со скоростью не более 30 кадров в секунду, то теперь вы можете снимать динамичные сцены в 4К 60р или Full HD 120p, что позволяет плавно замедлить видео для эффекта «slow motion». Формат 8К, пусть и не поддерживается большинством телевизоров и мониторов, позволяет осуществлять динамичное кадрирование на этапе обработки: например, можно переключаться между общим и крупным планами, делать плавные «наезды» или «отъезды», даже если сама камера во время съемки стояла совершенно неподвижно. Как в 4К, так и в 8К поддерживается глубина цвета 10 бит с субдискретизацией 4:2:2, что обеспечивает широкие возможности для цветокоррекции и коррекции экспозиции на этапе обработки. А при выборе разрешения Full HD доступен кодек Apple ProRes HQ, который легко декодируется видеоредакторами, что ускоряет процесс обработки. К сожалению, у камеры нет микрофонного входа, поэтому для профессиональной звукозаписи вам потребуется отдельный аудиорекордер (или микрофоны с возможностью внутренней записи).

Профессиональная эргономика, неброский внешний вид

Камера обладает простым и понятным управлением: выдержка устанавливается диском на верхней панели, диафрагма – кольцом на объективе, также присутствует многофункциональный верхний диск и 4 кнопки, функции которых можно задать самостоятельно. Камера не привлекает к себе большого внимания (особенно если заклеить красный логотип Leica), поэтому вы можете снимать людей в их естественном, ненапряженном состоянии. Корпус полностью выполнен из металла и обладает защитой от пыли и влаги (сертификация IP52).

Быстрое соединение для моментальной передачи снимков

Порт USB 3.1 Gen 2 Type C с пропускной способность 10 Гбит/с позволяет за считанные секунды выгрузить снимки на телефон, планшет или рабочий компьютер. С помощью USB-C вы также можете заряжать камеру или использовать ее с постоянным питанием от универсального USB аккумулятора или сетевого адаптера (для постоянного питания необходим ток 9В 3А). Сертификация Made for iPhone and iPad (MFi) облегчает взаимодействие с техникой Apple: просто установите приложение Leica FOTOS для быстрой загрузки файлов, а также для дистанционного управления камерой с вашего телефона или планшета. Устройства на базе Android также поддерживаются. Беспроводное соединение Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac с поддержкой MIMO позволяют быстро передавать снимки даже без проводного подключения. В качестве опции также можно приобрести рукоятку-хват с поддержкой беспроводной зарядки.

Leica Q3 – это небольшая камера премиального сегмента, которую вы можете всегда брать с собой. Являетесь ли вы профессиональным фотографом или увлеченным энтузиастом, она предоставит вам все возможности для создания неповторимых кадров.