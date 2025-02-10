Leica Q3 43 – первая камера серии Q, получившая новый объектив APO-Summicron 43mm f/2 ASPH. Фокусное расстояние 43 мм (с возможностью цифрового увеличения до 150 мм) обеспечивает более естественную для человеческого зрения перспективу, что делает эту камеру прекрасным выбором для портретной, уличной фотографии, съемки на мероприятиях (event) и в путешествиях. Внешне камера отличается чуть более светлым цветом корпуса, а электронная начинка не отличается от оригинальной Leica Q3.

Светосильный апохроматический объектив Leica APO-Summicron 43mm f/2 ASPH.

Выбор фокусного расстояния 43 мм совсем не случаен, с ним экспериментировал еще создатель первой 35-мм Лейки Оскар Барнак – во время разработки камеры одним из вариантов был Leitz Mikro-Summar 1:4.5/42. Правда, тогда в итоге выбор остановился на Leitz Anastigmat 50mm f/3.5 (ELMAX, от которого потом пошла серия ELMAR), но причиной было не фокусное расстояние, а другие оптические качества. Новый APO-Summicron 43mm f/2 ASPH. – полностью оригинальная конструкция, не имеющая аналогов ни в M, ни в SL линейке объективов Leica. Оптическая конструкция включает 11 элементов в 8 группах, из них 4 асферических (всего 7 асферических поверхностей). Как можно видеть из графиков MTF, резкость и контраст изображения высоки по всей площади кадра даже на полностью открытой диафрагме – диафрагмирование не оказывает практически никакого эффекта. Также можно отметить почти полное отсутствие дисторсии, виньетирования, хроматических аберраций. Благодаря высокому разрешению матрицы вы можете достаточно свободно использовать «цифровой телеконвертер»: 60, 75, 120 и 150 мм, что позволяет «доставать» даже удаленные объекты.

Q3 43 обладает системой оптической стабилизации, поэтому съемка с рук без смаза возможна и при длительных выдержках – в вечернее и ночное время. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 26.5 см, поэтому съемка крупным планом не вызовут затруднений. Напомним также, что все камеры Leica Q используют лепестковый центральный затвор, который находится в объективе и работает исключительно тихо, а также позволяет синхронизироваться со вспышками при выдержках до 1/2000 с. Конечно, вы также можете использовать и электронный затвор, который позволит снимать с ультракороткими выдержками: до 1/16 000 с.

Ниже мы приводим описание модели Leica Q3, поскольку в остальном камеры совпадают.

Полнокадровая матрица с эффективным разрешением 60.3 Мп.

Новая матрица Leica Q3 обладает еще большим разрешением (60 против 47 Мп. у Leica Q2), что обеспечивает еще большую детализацию и возможность передать мельчайшие детали. Если же вы хотите уменьшить вес снимков для удобства их передачи, то к вашим услугам технология «тройного разрешения»: как JPEG, так и RAW снимки могут быть сняты с разрешением 60, 36.4 или 18.5 Мп., при этом камера в любом случае использует всю площадь матрицы, сохраняя широкий угол обзора. Максимальная светочувствительность повышена до ISO 100 000 – это косвенно свидетельствует о том, что и на не столь высоких значениях ISO вы будете наблюдать меньше цифрового шума.

Усовершенствованная система автофокуса

Благодаря плотному техническому сотрудничеству с компанией Panasonic, в Q3 Leica удалось реализовать принципиально новую систему автофокуса. Вдобавок к классической DFD фокусировке по контрасту, присутствовавшей в Leica Q2, сюда добавили фокусировку с обнаружением фаз, которая значительно упрощает наведение фокуса на движущиеся объекты. Основанное на машинном обучении распознавание объектов (люди, животные) и их деталей (головы, глаза) помогает камере более цепко вести заданный объект, не сбиваясь при ярком контровом свете или в случае возникновения препятствий.

Обновленные дисплей и видоискатель

Разрешение заднего дисплея камеры повышено почти в 2 раза: с 1.04 до 1.84 млн. точек, а видоискателя – с 3.7 до 5.76 млн. точек. Это существенно упрощает ручную фокусировку, а также оценку качества уже сделанных снимков в режиме воспроизведения. Экран камеры теперь получил возможность наклона вверх и вниз, поэтому съемка от пояса или над головой стала гораздо удобнее.

Видео 8К30р и 4К60р

Если Leica Q2 могла похвастаться только 4К съемкой со скоростью не более 30 кадров в секунду, то теперь вы можете снимать динамичные сцены в 4К 60р или Full HD 120p, что позволяет плавно замедлить видео для эффекта «slow motion». Формат 8К, пусть и не поддерживается большинством телевизоров и мониторов, позволяет осуществлять динамичное кадрирование на этапе обработки: например, можно переключаться между общим и крупным планами, делать плавные «наезды» или «отъезды», даже если сама камера во время съемки стояла совершенно неподвижно. Как в 4К, так и в 8К поддерживается глубина цвета 10 бит с субдискретизацией 4:2:2, что обеспечивает широкие возможности для цветокоррекции и коррекции экспозиции на этапе обработки. А при выборе разрешения Full HD доступен кодек Apple ProRes HQ, который легко декодируется видеоредакторами, что ускоряет процесс обработки. К сожалению, у камеры нет микрофонного входа, поэтому для профессиональной звукозаписи вам потребуется отдельный аудиорекордер (или микрофоны с возможностью внутренней записи).

Профессиональная эргономика, неброский внешний вид

Камера обладает простым и понятным управлением: выдержка устанавливается диском на верхней панели, диафрагма – кольцом на объективе, также присутствует многофункциональный верхний диск и 4 кнопки, функции которых можно задать самостоятельно. Камера не привлекает к себе большого внимания (особенно если заклеить красный логотип Leica), поэтому вы можете снимать людей в их естественном, ненапряженном состоянии. Корпус полностью выполнен из металла и обладает защитой от пыли и влаги (сертификация IP52).

Быстрое соединение для моментальной передачи снимков

Порт USB 3.1 Gen 2 Type C с пропускной способность 10 Гбит/с позволяет за считанные секунды выгрузить снимки на телефон, планшет или рабочий компьютер. С помощью USB-C вы также можете заряжать камеру или использовать ее с постоянным питанием от универсального USB аккумулятора или сетевого адаптера (для постоянного питания необходим ток 9В 3А). Сертификация Made for iPhone and iPad (MFi) облегчает взаимодействие с техникой Apple: просто установите приложение Leica FOTOS для быстрой загрузки файлов, а также для дистанционного управления камерой с вашего телефона или планшета. Устройства на базе Android также поддерживаются. Беспроводное соединение Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac с поддержкой MIMO позволяют быстро передавать снимки даже без проводного подключения. В качестве опции также можно приобрести рукоятку-хват с поддержкой беспроводной зарядки.

Leica Q3 – это небольшая камера премиального сегмента, которую вы можете всегда брать с собой. Являетесь ли вы профессиональным фотографом или увлеченным энтузиастом, она предоставит вам все возможности для создания неповторимых кадров.

Характеристики