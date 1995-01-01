Набор рамок Leica для фотографий SOFORT, белый



Код товара: УТ-00076032 Артикул: 19665 Код товара: УТ-00076032 Артикул: 19665 Тип товара (аксессуара) Рамка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип товара Тип товара (аксессуара) Рамка Описание Набор включает 3 деревянные рамки (натуральное дерево, липа) с картонным паспарту для 5 фотографий формата SOFORT / Instax Mini. На паспарту имеется небольшой, малозаметный логотип Leica. Стекло у этой модели отсутствует, есть настенное крепление и ножки для размещения на столе или полке. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.