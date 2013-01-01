Предельная надежность

Leica MP относится к категории вещей, ценных долгое время; она создана для использования в течение всей жизни. Бренд Leica гарантирует высокую точность изготовления и использование только самых лучших материалов при производстве камеры. Камера Leica MP неоднократно доказывала свою надежность в самых тяжелых условиях эксплуатации, поэтому Leica предлагает пятилетнюю гарантию на камеру для зарегистрированных пользователей.

Максимальный минимализм

Прочный, полностью металлический корпус Leica MP обеспечит работу без сбоев в самых жестких условиях. Батарейки нужны только для TTL-замера, но, вообще-то, опытные фотографы могут обходиться и без него. Камера Leica MP – это бескомпромиссная надежность на все случаи жизни.

Доверие к фотографу

По определению, фотография – это светопись, и Leica MP позволяет фотографу творить даже в самых сложных условиях освещения. Камера предлагает вам полную свободу творчества; ее центровзвешенный TTL-замер лишь дает фотографу дополнительные данные, чтобы помочь выбрать идеальную в данных условиях экспозицию.

Индивидуальность, которая с годами проявляется все отчетливей

Камера Leica MP доступна в двух вариантах отделки корпуса: черное лаковое покрытие и серебристый хром. После многих лет интенсивного использования сквозь краску начинает проступать полированная латунь корпуса. Для опытных фотографов это верный признак того, что камера вместе со своим владельцем пережили много незабываемых моментов.

Сдержанность и строгость

Многим фотографам нравится красный круг с эмблемой компании на передней панели верхней крышки их камер Leica. Однако при разработке дизайна Leica MP ради поддержания общего сдержанного и строго облика камеры было решено отказаться от знаменитой эмблемы. Конечно, знатоки и просто любители бренда узнают камеру Leica в любом обличии, даже без эмблемы. Выгравированной надписи Leica на верхней крышке корпуса камеры вполне достаточно.