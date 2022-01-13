Расширяйте горизонты творческой свободы с Leica M11. M11 – эталон среди дальномерных камер – после основательного обновления приобрела дополнительные функции, позволяющие решать любые задачи. Специально созданная полнокадровая КМОП-матрица с обратной засветкой, оснащенная технологией вариативного разрешения Triple Resolution, предоставляет вам право выбора подходящего разрешения для ваших фотографий – 60, 36 или 18 Мегапикселей. Камера поможет максимально точно передать ваше творческое видение благодаря беспрецедентному уровню детализации и широкому диапазону ISO. Зарядите новый мощный аккумулятор и подсоедините камеру через USB-C порт. Встроенная память объёмом 64 GB надёжно сохранит большое количество файлов.