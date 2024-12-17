Дальномерный фотоаппарат Leica M11, серебристый
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Характеристики
Описание
- Компактная дальномерная камера
- Полнокадровая КМОП-матрица с обратной засветкой и технологией вариативного разрешения Triple Resolution
- Процессор Maestro III
- Внутренняя память - 64 ГБ
- ISO от 64 до 50.000
- Электронный затвор с выдержкой до 1/16000 секунды
- Матричный замер экспозиции в режиме дальномера
- Порт USB-C
- Сертифицировано Apple “Made for iPhone and iPad”
Расширяйте горизонты творческой свободы с Leica M11. M11 – эталон среди дальномерных камер – после основательного обновления приобрела дополнительные функции, позволяющие решать любые задачи. Специально созданная полнокадровая КМОП-матрица с обратной засветкой, оснащенная технологией вариативного разрешения Triple Resolution, предоставляет вам право выбора подходящего разрешения для ваших фотографий – 60, 36 или 18 Мегапикселей. Камера поможет максимально точно передать ваше творческое видение благодаря беспрецедентному уровню детализации и широкому диапазону ISO. Зарядите новый мощный аккумулятор и подсоедините камеру через USB-C порт. Встроенная память объёмом 64 GB надёжно сохранит большое количество файлов.