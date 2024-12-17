Дальномерный фотоаппарат Leica M11, серебристый

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Код товара: УТ-00063650 Артикул: # 20201 Код товара: УТ-00063650 Артикул: # 20201 Объектив нет в комплекте, объективы Leica M Объектив, система Leica M Стабилизатор изображения нет Датчик изображения 24 х 36 мм CMOS (без сглаживающего фильтра) Светочувствительность ISO 64 - 50 000 Количество эффективных пикселей, Мп 60.3 Соотношение сторон 3:2 Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Процессор Leica Maestro III Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Объектив Объектив нет в комплекте, объективы Leica M Объектив, система Leica M Стабилизатор изображения нет Матрица Датчик изображения 24 х 36 мм CMOS (без сглаживающего фильтра) Светочувствительность ISO 64 - 50 000 Количество эффективных пикселей, Мп 60.3 Соотношение сторон 3:2 Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Процессор Процессор Leica Maestro III Фотосъёмка Формат файла RAW, JPEG Серийная съемка 4.5 кадров в секунду, буферная память 3 Гб (15 снимков в DNG, более 100 снимков в JPEG до заполнения) Баланс белого авто, 8 предустановок, ручной, установка температуры в К (2000 - 11500 К) Цветовое пространство sRGB Цифровой зум нет Одновременная съемка фото и видео Нет Автоспуск 2, 12 с Размер фотоизображения DNG: 9528 x 6328 (60.3 Мп), 7416 x 4928 (36.5 Мп), 5272 x 3498 (18.4 Мп), JPEG: 9504 x 6320, 7392 x 4896, 5248 x 3472 Интервальная съемка Есть Запись видео Видеосъемка нет Управление эскпозицией Экспокоррекция +/- 3 EV с шагом 1/3 EV Приоритет диафрагмы есть Замер экспозиции TTL-замер: при использовании оптического видоискателя: только центровзвешенный. При исп. LiveView: центровзвешенный, оценочный или точечный Брекетинг экспозиции есть Ручная экспозиция есть Выдержка механический затвор: 1/4000 с - 60 минут, электронный затвор: 1/16000 - 60 с. Приоритет выдержки нет Фокусировка Ручная фокусировка есть, ручная фокусировка с помощью оптического дальномера Функции автофокуса нет Вспышка Внешняя вспышка горячий башмак для вспышек Leica SF26, SF40 и др. совместимых, Х-синхр. 1/180 с. Встроенная вспышка Нет Видоискатель и дисплей Диоптрийная коррекция от -3 до +3 дптр. Видоискатель оптический дальномерный с автоматическим исправлением параллакса, увеличение 0.73х Дисплей 3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 2.4 млн. точек, защитный экран из Corning Gorilla Glass 5 Память и интерфейсы Внутренняя память 64 Гб Тип карты памяти 1 слот: SD, SDHC, SDXC (UHS-I/-II), до 2 Тб. Беспроводное подключение Wi-Fi, Bluetooth Поддерживаемые карты памяти SD Подключение к компьютеру USB 3.1 Gen1 Type-C Разъемы только USB-C Карта памяти для фотокамеры Карта памяти SD Источники питания Питание литий-ионный аккумулятор BP-SCL7, 1800 мАч, приблизительно 700 снимков по стандарту измерения CIPA (1700 снимков по стандарту измерения Leica) Физические характеристики Вес 530 г (с аккумулятором и картой памяти) Размеры 139 x 80 x 38.5 мм (с выступающими частями) Прочие особенности Вариант комплектации Без объектива, Body Дата анонса 13.01.2022 Комплектация аккумулятор, зарядное устройство с кабелем питания, ремешок, кабель USB-C / Lightning, крышка «горячего башмака», крышка камеры Страна производства Страна производства Германия Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Компактная дальномерная камера

Полнокадровая КМОП-матрица с обратной засветкой и технологией вариативного разрешения Triple Resolution

Процессор Maestro III

Внутренняя память - 64 ГБ

ISO от 64 до 50.000

Электронный затвор с выдержкой до 1/16000 секунды

Матричный замер экспозиции в режиме дальномера

Порт USB-C

Сертифицировано Apple “Made for iPhone and iPad” Расширяйте горизонты творческой свободы с Leica M11. M11 – эталон среди дальномерных камер – после основательного обновления приобрела дополнительные функции, позволяющие решать любые задачи. Специально созданная полнокадровая КМОП-матрица с обратной засветкой, оснащенная технологией вариативного разрешения Triple Resolution, предоставляет вам право выбора подходящего разрешения для ваших фотографий – 60, 36 или 18 Мегапикселей. Камера поможет максимально точно передать ваше творческое видение благодаря беспрецедентному уровню детализации и широкому диапазону ISO. Зарядите новый мощный аккумулятор и подсоедините камеру через USB-C порт. Встроенная память объёмом 64 GB надёжно сохранит большое количество файлов. Видео Наш обзор

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