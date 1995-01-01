Описание

Компактная дальномерная камера

Полнокадровая КМОП-матрица с обратной засветкой и технологией вариативного разрешения Triple Resolution

Процессор Maestro III

Внутренняя память - 256 ГБ

ISO от 64 до 50.000

Электронный затвор с выдержкой до 1/16000 секунды

Матричный замер экспозиции в режиме дальномера

Порт USB-C

Сертифицировано Apple “Made for iPhone and iPad”

Leica M11-P отличается от обычной M11 несколькими вещами. Во-первых, это первая цифровая камера, поддерживающая сертификацию Content Credentials (C2PA) – снимки, сделанные на эту камеру, содержат в себе особые зашифрованные мета-данные, которые хранят информацию об авторе, времени и месте снимка, а также о всех последующих редактурах. Проверить эту информацию можно через бесплатный онлайн-сервис Verify. К сожалению, Content Credentials не может полностью защитить от копирования и кражи контента, так как эти данные можно удалить, однако этот инструмент позволяет добросовестному фотографу доказать свое авторство, а также доказать, что изображение не подвергалось компьютерной обработке (или показать, какие именно детали были изменены, если обработка применялась).

Вторым отличием является увеличенный объем встроенной постоянной памяти: Leica M11-P обладает 256 Гб ПЗУ, что во многих ситуациях позволит просто не пользоваться картами памяти, ведь такого объема хватит для тысяч фотоснимков, а быстрый USB 3.1 Gen1 Type-C порт со скоростью обмена данными до 5 Гбит/с дает возможность перенести все файлы на компьютер буквально за несколько минут.

Монитор M11-P защищен от царапин сверхпрочным сапфировым стеклом, а с передней панели убран красный логотип Leica – для меньшей заметности. Других отличий от оригинальной Leica M11 нет.

Leica M11-P обладает высокочувствительной полнокадровой КМОП-матрицей с обратной засветкой (BSI CMOS), которая оснащена технологией «тройного разрешения» Triple Resolution. Данная технология предоставляет вам право выбора подходящего разрешения для ваших фотографий – 60, 36 или 18 мегапикселей. К примеру, если вы хотите получить более легкие файлы для быстрой передачи их по сети, имеет смысл использовать меньшее разрешение – 36 или 18 Мп. При этом камера все равно использует для фотографии всю поверхность матрицы, поэтому все остальные параметры изображения остаются прежними.

M11-P поможет максимально точно передать ваше творческое видение благодаря беспрецедентному уровню детализации и широкому диапазону ISO.

Благодаря наличию USB-C порта теперь вы можете заряжать камеру в дороге – от любого доступного USB источника, а также быстро передавать снимки на компьютер, смартфон или планшет. Камера поддерживает сертификацию Apple MFi, поэтому сопряжение с iPhone или iPad происходит без каких-либо затруднений). Кроме того, теперь вы можете использовать студийную съемку «на привязи», то есть управлять камерой через компьютер с автоматическим сохранением фотографий на жестком диске (программы Capture One, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom).

Региональная версия ROW отличается тем, что у нее отсутствует 5 ГГц Wi-Fi (есть только 2.4 ГГц). Других ограничений нет.