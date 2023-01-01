Описание

Leica M11 Monochrom – четвертое поколение цифровых монохромных камер Leica M. Отсутствие массива цветных фильтров Байера с технической точки зрения означает 2 вещи: во-первых, не нужна демозаика с интерполяцией. Это повышает реальную детализацию снимков примерно в 2 раза. Во-вторых, матрица получает приблизительно на 1 ступень больше света (так как фотоны не поглощаются фильтром Байера). Это помогает при съемке с недостаточной освещенностью. Тем более что хроматический шум у монохромного сенсора отсутствует, остается только яркостный, как зерно фотопленки.

С художественной точки зрения монохромная камера позволяет взглянуть на мир другими глазами: обращать внимание не на яркие цвета, а на «симфонию света и тени», как это называет Leica. Выдающийся динамический диапазон камеры позволяет сохранять невероятное количество деталей и в светлых, и в темных областях – опыт, максимально приближенный к использованию высококачественной черно-белой фотопленки.

По внешнему виду M11 Monochrom отличается от обычной Leica M11 полным отсутствием цветных маркировок на корпусе. Даже оптический видоискатель покрыт темным хромовым покрытием. Камера выполнена в полностью металлическом корпусе, дисплей защищен сапфировым стеклом (вместо Gorilla Glass у M11), новая матовая краска обладает повышенной стойкостью к царапинам.

По технической начинке камера полностью повторяет Leica M11 за парой исключений: объем постоянной внутренней памяти увеличен с 64 до 256 Гб. Этого достаточно для хранения около 2 тысяч снимков в DNG RAW или 8-9 тысяч в JPEG. Базовое значение ISO поднялось с 64 до 125 единиц (из-за того, что сенсор камеры получает в 2 раза больше света), а максимальное – с ISO 50 000 до 200 000.

Камера оснащена технологией вариативного разрешения Triple Resolution, что предоставляет вам право выбора подходящего разрешения для ваших фотографий – 60, 36 или 18 Мегапикселей. Уменьшенные варианты разрешения формируются со всей площади матрицы, без пропуска пикселей. Снимки с пониженным разрешением не только удобнее для публикации онлайн или передачи по сети, но и обладают пониженным уровнем шума, а также более широким динамическим диапазоном (15 ступеней вместо 14, что достигается за счет снижения уровня шума в темных областях). Вы также можете использовать режимы съемки с кроп-фактором 1.3х (39 Мп) или 1.8х (19 Мп.), если вам нужно дополнительное цифровое увеличение центральной части кадра. Все перечисленные режимы можно использовать как в формате JPEG, так и в формате DNG RAW.

Впервые для дальномерных камер Leica вы можете выбрать не только центрально-взвешенный, но и оценочный (матричный) или точечный замер экспозиции – как при использовании LiveView, так и при работе с оптическим дальномерным видоискателем. Разрешение ЖК-экрана камеры повышено более чем в 2 раза: с 1.04 до 2.4 млн. точек, что очень важно для быстрой оценки технического качества сделанных снимков. В качестве отдельной опции будет доступен электронный видоискатель Visoflex II (3.68 млн. точек).

Улучшения эргономики: вместо съемной нижней пластины Leica M11 получила новый быстрый механизм извлечения аккумуляторной батареи, ранее опробованный в других сериях камер Leica: для замены батареи теперь достаточно потянуть за рычаг на нижней пластине. Это же движение откроет доступ к карте памяти (SDXC UHS-II): ее гнездо располагается прямо рядом с батарей, под одной общей крышкой. Емкость аккумулятора значительно повышена: с 1100 до 1800 мАч, что позволяет камере сделать около 700 снимков по стандарту измерения CIPA.

Порт USB-C Gen1 позволяет заряжать камеру в дороге, а также быстро перекидывать снимки на компьютер или телефон. Порт открытый, но обладает встроенной защитой по классу IP67 – даже если погрузить его в воду, это не приведет к поломке. В комплекте даже идет сертифицированный кабель Apple Lightning для прямой передачи снимков на iPhone или iPad. Функции 3 кнопок на корпусе можно привязать к настройкам по вашему выбору, что значительно ускоряет и упрощает работу с камерой.