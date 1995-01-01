Leica M-A - пленочный фотоаппарат, выпущенный компанией в честь 60-летия первой камеры с байонетом М. Технологически и внешне приближена к оригиналу: это полностью механическая камера с ручной установкой экспозиции, единственным существенным отличием является только видоискатель с увеличением 0.72х вместо 0.92х у оригинала. Также добавлены такие неаутентичные вещи как автоматическое распознавание объектива и "горячий башмак" с поддержкой современных вспышек Leica SF. В остальном это действительно камера из 1954 года.

Leica M-A обладает прекрасным светлым видоискателем с автоматической коррекцией параллакса: границы кадра обозначены белой рамкой, которая слегка смещается при изменении дистанции фокусировки и изменяется в размерах в зависимости от установленного объектива. Камера распознает современные объективы Leica автоматически, но создателями также предусмотрен рычажок для самостоятельного переключения рамки на тот случай, если вы установили объектив другого производителя (Zeiss, Voigtländer) или же старый объектив Leica, не распознаваемый системой.

Leica M-A - полностью механическая камера, не имеющая системы замера экспозиции. Диск ISO на задней панели предназначен исключительно для фотографа, чтобы не забыть светочувствительность установленной пленки. Выдержка задается диском на верхней панели в пределах от 1/1000 до 1 с. (+ "B" для выдержки от руки). Диафрагма устанавливается на объективе. Благодаря дальномеру сфокусироваться вручную довольно легко - легче, чем на зеркальной камере. Затвор срабатывает исключительно тихо. Для дистанционного срабатывания кнопка спуска затвора обладает внутренней резьбой под механический тросик. Возможна серийная съемка при установке моторизированного привода перемотки.

Корпус Leica M-A полностью выполнен из металла: основа из стали, верхняя и нижняя пластины, а также органы управления - из латуни. В комплекте идет крышка байонетного соединения, ремешок и 1 катушка ч/б пленки Kodak Tri-X 400.